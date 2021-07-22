”አሸባሪው ህወሃትና መሰሎቹ በኢትዮጵያውያን የተባባረ ክንድ ይፈርሳሉ” ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ

ሐምሌ 15/2013(ኢዜአ) “አሸባሪው የህወሃት ቡድንና መሰሎቹ በኢትዮጵያውያን የተባባረ ክንድ ይፈርሳሉ” ሲሉ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ።
የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች የአሸባሪው ሕወሃት ቡድን በመቃወም እና የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በመደገፍ በመስቀል አደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል።
ነዋሪዎቹ በሰልፉ ላይ አሸባሪ ቡድኑን የሚያወግዙ መፈክሮችን አሰምተዋል።
“የመከላከያ ሰራዊታችን የልዑላዊነታችን ምልክት ነው”፤ “ከጀግናው መከላከያ ሰራዊት ጎን ነን”፤ “የህወሃት አሸባሪ ቡድን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ጠላት ነው”፤ “የአብሮነት ጉዟችን በሽብርተኞች አይደናቀፍም” የሚሉት ደግሞ ከመፈክሮቹ መካከል ተጠቃሾች ናቸው።
በድጋፍ ሰልፉ ላይ ንግግር ያደረጉት ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ “አሸባሪው የህወሃት ቡድንና መሰሎቹ በኢትዮጵያ ላይ እያደረሱ ያሉትን ጥፋት በተባባረ ክንድ እንመክታለን፤ ዳግም እንዳያንሰራሩ ሆነውም ይፈርሳሉ” ብለዋል።
ኢትዮጵያውያንን በኃይል ማንበርከክ ፈጽሞ እንደማይቻል ታሪካችን ይመሰክራል ነው ያሉት።
ኢትዮጵያ የሀገርን አንድነት በማይፈልጉ በባንዳዎች እኩይ ሴራ እንዳትፈርስ ሆና በጽኑ አለት ላይ የተመሰረተች ሀገር መሆኗን ሁሉም እንዲያውቁት እንሻለን ሲሉም ነው የተናገሩት።
ኢትዮጵያ በተለያዩ ፈተናዎች ውስጥ ሆኗ በርካታ ስኬቶችን ማስመዝገቧን የተናገሩት ምክትል ከንቲባዋ፤ ይህም ኢትዮጵያውያን ከተባበሩ ምን ማሳካት እንደሚችሉ አመላካች መሆኑን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ የተለያዩ ጫናዎችን ተቋቁማ የህዳሴውን ግድብ ሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌት ማሳካቷና ሰላማዊ ሀገራዊ ምርጫ ማካሄዷ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትምህርት የሰጠ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል።
ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የተደረገው የድጋፍ ሰልፍም የአንድነታችን ማሳያ ነው ብለዋል።
አሸባሪው የህወሃት ቡድን ህፃናት ለጦርነት እየማገደ ታሪክ ይቅር የማይለው ተግባር መፈጸሙን ያብራሩት ምክትል ከንቲባዋ፤ ቡድኑ ይህ አልበቃ ብሎት ለዜጎች የእርዳታ እህል እንዳይደርስ እያስተጓጎለ መሆኑን አንስተዋል።
የከተማው ወጣቶች ማህበር ፕሬዝዳንት ገዛኽኝ ገብረማርያም በበኩላቸው የከተማዋ ወጣቶች በሰልፉ አንድነታቸውን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሳየት መቻላቸውን ተናግሯል።
እኛ ወጣቶች በኢትዮጵያ ላይ የሚቃጣ ማንኛውንም ተንኮሳ ለመመከት ዝግጁ መሆናችንን ሁሉም ሊገነዘብ ይገባል ነው ያሉት።
በሀሰት መረጃ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚደረግ ሙከራ ይበልጥ ያጠነክረናል ያለው ወጣት ገዛኸኝ፤ ወጣቶች ከመከላከያ ጎን በመሆን የትኛውንም ሀገራዊ ስጋት ለመመከት ዝግጁ መሆናቸውን ጠቁመዋል።