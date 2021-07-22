በምዕራብ ጎንደር ዞን ከ200ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በዘመናዊ የእርሻ መሳሪዎች በመታገዝ እየለማ ነው

መተማ፤ ሐምሌ 15/2013(ኢዜአ) በምዕራብ ጎንደር ዞን በተያዘው የመኸር ወቅት ምርታማነትን ለማሳደግ ከ200ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በዘመናዊ የእርሻ መሳሪዎች/ መካናይዜሽን/ በመታገዝ እየለማ መሆኑን የዙኑ ግብርና መምሪያ አስታወቀ፡፡
በመካናይዜሽን በመታገዝ እየለማ ያለው በዞኑ በምርት ዘመኑ ለማከናወን ከታቀደው ከ390ሺህ ሄክታር መሬት ውስጥ መሆኑን በመምሪያው የሰብል ልማት ባለሙያ አቶ ሞገስ ጋሹ ለኢዜአ ተናግረዋል።
ከታቀደው ውስጥ አብዛኛው በመካናይዜሽን የአስተራረስ ዘዴ በመልማት ላይ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
በመካናይዜሽን በመታገዝ ልማቱን ለማስፋፋትም በባለሃብቶችና በግለሰቦች እጅ የሚገኙ ከ600 በላይ ትራክተሮችና ዘመናዊ ማረሻዎች ወደ ሥራ መግባታቸውን አስረድተዋል።
እንዲሁም ከ40ሺህ በላይ ዘመናዊ የአፈር ማዳበሪያ ጥቅም ላይ መዋሉን ባለሙያው ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅትም ባለሃብቱንና አርሶ አደሩ ሰሊጥ፣ አኩሪ አተር፣ ማሽላና ጥጥ በኩታ ገጠም እያለሙ ነው ብለዋል።
የመተማ ወረዳ ነዋሪ አቶ ጀጃው አብርሃ በሰጡት አስተያየት፤ በደለሎ የእርሻ ልማት ጣቢያ ትራክተር ተጠቅመው በ66 ሄክታር መሬት በማረስ ሰሊጥና አኩሪ አተር መዝራታቸውን ገልጸዋል።
ትራክተራቸውን ለሌሎች አርሶ አደሮች በማከራየትም እንዲጠቀሙ ማመቻቸታቸውን ተናግረዋል።
ሌላኛው የወረዳው ነዋሪ አቶ ጌትየ ገብሩ በበኩላቸው፤ መሬቴን ትራክተር ተጠቅሜ በዘር ሸፍኛያለሁ ብለዋል።
ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያዎችን በመጠቀም ማረስ ጊዜና ጉልበትን እንዳይባክን ከማድረጉ በተጨማሪ ለምርት እድገትም ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት አስረድተዋል።
በምዕራብ ጎንደር ዞን ከ950 በላይ ባለሃብቶችንና አርሶ አደሮች እየተሳተፉበት ባለው የመኸሩ ወቅት ለማልማት የታቀደውን ለመፈጸም እየተሰራ መሆኑን ከግብርና መምሪያው የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡