የህዳሴ ግድብ 2ኛ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቅ ኢትዮጵያዊያን ከተባበርን ከዓላማችን የሚያስቆመን እንደሌለ ማሳያ ነው ነዋሪዎች

ነገሌ ሐምሌ 15/2013/(ኢዜአ) -የህዳሴ ግድብ 2ኛ ዙር የውሀ ሙሌት በስኬት መጠናቀቅ ኢትዮጵያዊያን ከተባበርን ከዓላማችን ሊያስቆመን የሚችል እንደሌለ ማሳያ ነው ሲሉ የምእራብ ጉጂ ዞን ነዋሪዎች ገለጹ፡፡
ነዋሪዎቹ ለታለቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ለኢዜአ ገልጸዋል፡፡
በዞኑ የገላና ወረዳ ነዋሪ አቶ ገልማ ቦሌ እንደገለጹት የግድቡ ውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቅ ሀገር ለማፍረስ የሚሰሩ የውስጥና የውጭ የጥፋት ኃይሎች ሽንፈትን ያረጋገጠ መሆኑን ተናግረዋል።
“የግድቡ 2ኛ ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቅ ዳግም አድዋ ላይ ድል እንደተጎናጸፍን ያክል ተሰምቶኛል” ብለዋል ።
በአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ በመሳተፍ ግድቡ በደለል እንዳይሞላ የድርሻቸውን እየተወጡ መሆናቸውን ተናግረዋል ።
“የሀገሪቱ ሰላም፣ ልማትና እድገት እንዳይቀለበስ ብሄር ብሄረሰቦች አንድ ሆነን የጠላቶቻችንን ሴራ ልንመክት ይገባል” ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል፡፡
የቶሬ ከተማ ነዋሪ ወጣት ቢሉሱማ አሸናፊ በበኩሏ “2ኛ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት በመጠናቀቁ የተሰማኝ ደስታ ከምገልጸው በላይ ነው” ብላለች፡፡
የውሀ ሙሌቱ መጠናቀቅ የውጭ ተልእኮ በመቀበል ሀገር ለማፍረስ በባንዳነት የተሰለፉ የጥፋት ሃይሎች አላማ መቼም ቢሆን እንደማይሳካ ማሳያ መሆኑን አመልክታለች።
“የህዳሴ ግድብ 2ኛ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቁ የውስጥና የውጭ ጠላቶቻችን የተሸነፉበት ነው” ያሉት ደግሞ “የከተማው ነዋሪ አቶ ነጋ ታደሰ ናቸው ።
የህዳሴ ግድብ ከዳር እንዲደርስ ከሚያደርጉት የገንዘብ ድጋፍ ጎን ለጎን አረንጓዴ ልማት እንዲስፋፋ ህዝብን በመቀስቀስና በማስተባበር የድርሻቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል።
2ኛው ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቅ ህዝባዊ አንድነትና መነሳሳት የሚፈጥር እንደሆነ የገለጹት ደግሞ በዞኑ የህዳሴ ግድብ የህዝብ ተሳትፎ ማስተባበሪያና የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ሃላፊ ተወካይ አቶ ቱሬ ዳንኤል ናቸው።
የህዳሴ ግድብ ግንባታ እስኪጠናቀቅ ህዝቡ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።