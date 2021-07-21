በ100 ሚሊዮን ብር የተገነባው የድሬዳዋ ዘመናዊ የአውቶቡስ መናኸሪያ ነገ ይመረቃል

ድሬዳዋ ፤ ሐምሌ 14/2013(ኢዜአ)በድሬዳዋ ዘመናዊና ቀልጣፋ የትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት በ100 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባው የአውቶቡስ መናኸሪያ ነገ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ተገለጸ።
የአውቶቡስመናኸሪያው ከአራት አስርተዓመታት በላይ ያገለገለውን ነባሩን መናኸሪያ ተክቶ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀመር በፌደራል የትራንስፖርት ባለስልጣን የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰአዳ አዋሌ ዛሬ ለኢዜአ ተናግረዋል።
ነባሩየአውቶቡስመናኸሪያ ወቅታዊውን የህዝብ ፍላጎት ማስተናገድ አለመቻሉ ለአዲሱ መናኸሪያ ግንባታ መነሻ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
አዲሱ መናኸሪያ አገልግሎት መጀመር በዘርፉ የሚነሱ የአገልግሎት አሰጣጥና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለመፍታትና አገልጋዩ የተጣለበትን ተልዕኮ ለመወጣት ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ገልጸዋል፡፡
የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ አብዲሣ ያደታ የሚመራ የፌደራል ከፍተኛ ባለስልጣናትና የድሬዳዋ አስተዳደር አመራሮች በተገኙበት ነገ በይፋ ተመርቆ አገልግሎት እንደሚጀምር ዳይሬክተሯ አስታውቀዋል፡፡
በምረቃው ስነስርዓት የሀገር ሽማግሌዎችና የኃይማኖት አባቶች፣ የዘርፉ ማህበራትና የህብረተሰቡ ተወካዮች እንደሚገኙም ይጠበቃል፡፡
በተያያዘ ዜና ጽህፈት ቤቱ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች ከ49 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡንና ገቢው ዘርፉን ለማዘመን እንደሚያውለውም ተመልክቷል፡፡