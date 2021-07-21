በኦሮሚያ ክልል ሰላም ይነሳ የነበረውን የጥፋት ሃይል መቆጣጠር መቻሉን የፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ

ጅማ ፤ ሐምሌ 14/2013 (ኢዜአ) የጸጥታው መዋቅር ተጠናክሮ በመስራቱ በኦሮሚያ ክልል ሰላም ይነሳ የነበረውን የጥፋት ሃይል መቆጣጠር መቻሉን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
በጅማ ከተማ ለጸጥታ ሃይል አባላት የምስጋናና የእውቅና መርሃ ግብር ተካሄዷል።
የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ግርማ ገላን በዚሁ ወቅት፤ ቅጥረኛና ከሃዲው ሃይል በክልሉ ተሰግስጎ ሰላም ሲነሳ እንደነበር አንስተዋል።
የጸጥታ ሃይሉ ባደረገው የተጠናከረና የተደራጀ እንቅስቃሴ መቆጣጠር መቻሉን ገልጸዋል፡፡
ተላላኪው ክልሉን ብሎም ሀገሪቱን ከልማት ወደ ኋላ ለማስቀረት ከውጭ ጠላቶች ጋር ተባባሪ ሆኖ ሰላም በማደፍረስ ሲሰራ እንደነበር አንስተው፤ አሁን ግን ያንን መግታት ተችሏል ብለዋል፡፡
ምክትል ኮሚሽነሩ ፤በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ ንጹሃን ዜጎችን እያጠቃ ስጋት በመፍጠር የእርስ በርስ ግጭት እንዲነሳ ሲሰራ እንደነበርም ተደርሶባቸዋል ሲሉ አውስተዋል፡፡
ተላላኪው ከአሸባሪው የህወሐት ሃይል አጀንዳ ተሰጥቶትና በጀት ተመድቦለት ሲንቀሳቀስ እንደነበር የተናገሩት ምክትል ኮሚሽነሩ፤ ይህንን የጥፋት ተልዕኮ ማክሸፍ በመቻሉ የጸጥታው መዋቅር ምስጋና ይገባዋል፤ ለወደፊቱም የህዝብን ሰላም ለማስጠበቅ በተጠንቀቅ መቆምን ያስፈልጋል ብለዋል፡፡
በአካባቢው ያለው የፖሊስና ሌላውም የጸጥታ ሃይል የትኛውንም የጥፋት እንቅስቃሴ ቀድሞ መከላከል በሚችልበት ሁኔታ ላይ ተመክሮበታል እንደ ሀገርም አቅጣጫ ተቀምጧል በማለት አመላክተዋል፡፡