የደቡብ ክልል ህፃናት ፓርላማ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ህፃናትን ለጦርነት መማገዱን አወገዘ

ሀዋሳ፤ ሐምሌ 14/2013 (ኢዜአ) የደቡብ ክልል ህፃናት ፓርላማ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከልክ ላለፈ የስልጣን ጥም ሲል ህፃናትን ለጦርነት መማገዱን በማውሳት ድርጊቱን አወገዘ።
የክልሉ ህፃናት ፓርላማ ዋና አፈ ጉባኤ ሕይወት መለሰ እንዳለችው፤ በትግራይ ክልል የሚገኙ ቦርቀው ያልጠገቡና ለአቅመ ውጊያ ያልደረሱ ህፃናትን በመማገድ ቡድኑ ግፍ እየፈፀመባቸው እንደሚገኝ የአደባባይ ሚስጢር ነው።
ይህ አደገኛ ቡድን ከልክ ላለፈ የስልጣን ጥም ህፃናቱን በቀጥታ ለጦርነት በመማገድ እየፈጸመ ያለው ጥፋት ዘመን ይቅር የማይለው አሳፋሪ ታሪክ መሆኑን ገልጻለች።
የቡድኑ አረመኔያዊ እና ኢ- ሰብአዊ ድርጊት የደቡብ ክልል የህፃናት ፓርላማ አጥብቆ ያወግዛል ብላለች።
የነገ ሀገር ተረካቢ ህፃናትን በመቅጨት ቡድኑ እየፈጸመ ያለውን ጭካኔ የተሞላበትን ተግባር መላው የዓለም ማህበረሰብ በማውገዝ እንዲታገዳቸው ጥሪ አቅርባለች።
በተለይ የህፃናትን መብት ለማስጠበቅ የተቋቋሙ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የትኛውንም ዓይነት የፓለቲካ አቋም ወደ ጎን በመተው ድርጊቱን ሊያስቆሙ እንደሚገባ የክልሉ ህፃናት ፓርላማ ዋና አፈ ጉባኤዋ መልዕክት አስተላልፋለች።
ቡድኑ እየፈጸመ ያለው ተግባር የሀገራችንን ህገ መንግስት አንቀጽ 36 እና ሀገራችን ተቀብላ ያፀደቀችውን የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መብቶች ስምምነት ሰነድ በተለይ አህጉራዊ ቻርተሮችን የተላለፈ ነው ብላለች።
ይህ ዓይነቱ የወንጀል ተግባር በታሪክ እንዳይደገም በአማፂው አሸባሪ የህወሓት ቡድን ላይ አስተማሪ ቅጣት በመውሰድ የዓለም መንግስታት ለትውልድ አለኝታነታቸውን እንዲያረጋግጡ የደቡብ ክልል ህጻናት ፓርላማ ጥሪውን አቅርቧል።
የደቡብክልል ህፃናት ፓርላማ ስምንት ስራ አስፈጻሚና 120 አባላት ያሉት ሲሆን በየስድሰት ወሩ እየተገናኘ በእቅድና አፈጻጸም ላይ እንደሚመክር ዋና አፈ ጉባዔዋ ለኢዜአ ገልጻለች።