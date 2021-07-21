በኢትዮጵያ የተከናወኑ ታላላቅ ስኬቶችን ምክንያት በማድረግ ነገ የድጋፍና የደስታ መግለጫ ፕሮግራም ይካሔዳል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ሀምሌ 14/2013 በኢትዮጵያ በአንድ ዓመት ውስጥ የተከናወኑ ታላላቅ ስኬቶች ምክንያት በማድረግ በነገው ዕለት የድጋፍና የደስታ መግለጫ ሰልፍ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ እንደሚካሄድ የከተማዋ ኮሚዩኒኬሽን ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የድጋፍ ሰልፉን አስመልክቶ የአዲስ አበባ ኮሚዩኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዲ ጸጋዬ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል።
በኢትዮጵያ በ2013 ዓ.ም ተደጋጋሚና ተደራራቢ ችግር የተስተናገደበትና በዚያው ልክ አንጸባራቂ ድል የተገኘበት ነው።
በተለይም የህወሃት አሸባሪ ቡድን ከባድ የአገር ክህደትን የፈጸመበት፣ አገርን ለማተራመስና ለማፈራረስ ታጥቆ የተነሳበት እንደነበር አስታውሰዋል።
አክለውም ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ከመካሄዱ በፊትም ሆነ በኋላ ምርጫው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዳልሆነ ለማስመሰል ብዙ ጥረት መደረጉን አስታውሰው፤ አለፍ ሲልም ከጠላት ጋር በማበር ሊያመክነው ቢሞክርም ሳይሳካለት መቅረቱንም አንስተዋል።
ሆኖም የምርጫው ሂደት ከተጠበቀው በላይ ህዝባዊ አንድነትና የተፎካካሪ ፓርቲዎች መከባበርና አገርን ማስቀደም ጎልቶ የታየበት መሆኑ ለየት እንደሚያደርገው አቶ አብዲ አብራርተዋል።
በተጨማሪም የአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ባልታሰበ ሁኔታ የተቃጣበትን ጥቃት በማምከንና አገርን በማስቀደም ታሪካዊ ጀግንነትን የተሰራበት እንደነበር ጠቁመዋል።
ዓመቱ ሁለተኛው ዙር የታላቁ ህዳሴ ግድብ የውኃ ሙሌት በተሳካ ሁኔታ በመጠናቀቁ ጠላት ያፈረበት፣ ህዝቡ ከልቡ የተደሰተበትና የልፋቱን ፍሬ ያየበት መሆኑንም ተናግረዋል።
እነዚህ አገራዊ ስኬቶች በነገው እለት ለሚካሄደው የድጋፍና የደስታ መግለጫ ሰልፍ መሰረት ናቸው ነው ያሉት ኃላፊው።
ሰልፉ ነገ ከንጋቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ በመስቀል አደባባይ የሚካሄድ ሲሆን፤ ለግማሽ ቀን እንደሚውል ገልጸዋል።
በዚህም ሰልፉ በሰላማዊ ሁኔታ እንዲካሄድና ህዝቡ ሃሳቡን በነጻነት እንዲገልጥ ለማድረግ የከተማዋ የጸጥታ መዋቅር በንቃት እየሰራ እንደሚገኝ አረጋግጠዋል።
አክለውም ሁሉም የከተማዋ ነዋሪዎች በድጋፍ ሰልፉ ላይ በመገኘት ለመከላከያ ሰራዊቱ፣ ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታና በምርጫው ላይ ለታየው የአብሮነት ስሜት ድጋፉን እንዲያሳይ ጥሪ አቅረበዋል።
በነገው እለት የሚካሄደው የድጋፍ ሰልፍ ላይ 1 ሚሊዬን 500 ሺ የከተማዋ ነዋሪዎች እንደሚሳተፉም በመግለጫው ተጠቁሟል።