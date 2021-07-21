ለውጭ ገበያ ከተላከ የኦፓል ማዕድን ሽያጭ ከ3 ነጥብ 6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ተገኝቷል-ኤጀንሲው

ባህርዳር፣ ሃምሌ 14/2013 (ኢዜአ) በተጠናቀቀው 2013 በጀት ዓመት ለውጭ ገበያ ከተላከ የኦፓል ማዕድን ሽያጭ ከ3 ነጥብ 6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱን የአማራ ክልል ማእድን ማስፋፊያ ኤጀንሲ አስታወቀ።
በክልሉ የማዕድን ዘርፍ ልማትን የኢኮኖሚ አማራጭና ለወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ለማዋል እየተሰራ መሆኑን ኤጀንሲው ለኢዜአ ገልጿል።
የኤጀንሲው የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ አቶ ይታየው ተስፋሁን እንደገለጹት በክልሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለማዕድን ሃብት ልማት ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው።
በደቡብና ሰሜን ወሎ፣ በሰሜን ሸዋና ሌሎች አካባቢዎች የሚገኘውን የኦፓል ማዕድን የማውጣትና ወደ ገበያ የሚገባበትን መንገድ ህጋዊ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
የኦፓል ማዕድንን በጥሬውና እሴት በመጨመር ለውጭ ገበያ ለመላክ አቅም ግንባታ ላይ በማተኮር እየተሰራ መሆኑንም አመልክተዋል ።
በተጠናቀቀው 2013 በጀት ዓመት ከ4 ሺህ 694 ኪሎ ግራም በላይ ጥሬ ኦፓልና ከ130 ኪሎ ግራም በላይ እሴት የተጨመረበት ኦፓል ለውጭ ገበያ መላኩን ተናግረዋል።
ወደ ህንድ፣ ቻይናና ሌሎች የእስያ ሃገራት ገበያ ከተላከው የኦፓል ማዕድን ሽያጭ ከ3 ነጥብ 6 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ገቢ መገኘቱን አስታውቀዋል።
በዘርፉ የተገኘው ገቢ ከ2012 በጀት አመት ጋር ሲነጻጸር በ1 ነጥብ 4 ሚሊዮን ዶላር ብልጫ እንዳለው ተገልጿል።
ከዓመታት በፊት በህገ ወጥ ደላሎችና አዘዋዋሪዎች ምክንያት መንግስት ከዘርፉ የሚያገኘው ገቢ አነስተኛ እንደነበር አስታውሰው አዋጆችንና መመሪያዎችን በማውጣትና አሰራሮችን በማዘመን በተከናወኑ ተግባራት አበረታች ውጤት መገኘቱን አመልክተዋል።
የማዕድን ዘርፉን ለስራ ፈጠራና ለኢኮኖሚ ምንጭነት ለማዋል በተሰራ ስራ ለ32 ሺህ 707 ሰዎች ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ ዕድል መፍጠር መቻሉን ጠቅሰዋል።
በኮንስትራክሽን፣ በኢንዱስትሪና የከበሩ ማዕድናት በማውጣትና በሌሎች ተያያዥ የግብይት ሰንሰለቶች የስራ እድሉ መፈጠሩን አስረድተዋል።
በደቡብ ወሎ ደላንታ ወረዳ የቀበሌ 06 ነዋሪ ወጣት አበበ ብርሃኑ ዘንድሮ በኦፓል ማውጣት ስራ ወደ መሰማራቱን ገልጿል።
“ማዕድኑን ለማግኘት አድካሚ ቢሆንም በወረዳው ዋና ከተማ በተቋቋመ የገበያ ማዕከል ምርቱን መሸጥ በመቻላችን ለስራችን ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል” ብሏል።