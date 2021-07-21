የሕዳሴው ግድብ 2ኛ ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቅ በህብረት መቆም ለድል እንደሚያበቃ ማሳያ ነው -ነዋሪዎች

ደብረ ብርሃን፣ መተማ፣ ሐምሌ 14/2013 (ኢዜአ) የሕዳሴው ግድብ 2ኛ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቅ የህዝብን አንድነት ከማጎልበት ባለፈ በህብረት መቆም ለድል እንደሚያበቃ ማሳያ ነው ሲሉ የደብረ ብርሀንና የገንዳ ውሃ ከተማ ነዋሪዎቹ ገለጹ።
የከተሞቹ ነዋሪዎች ግደቡ ከሚኖረው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ በተጨማሪ ዜጎችን በልማት ያስተሳሰረ በመሆኑ ለግንባታው ድጋፋቸውን እንደሚያጠናክሩ ለኢዜአ አስታውቀዋል።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ ከሰጡ የደብረ በርሃን ከተማ ነዋሪዎች መካከል አቶ ዮሐንስ ደረጀ እንዳሉት የውሃ ሙሌቱ በተፈጥሮ ሃብታችን የመጠቀም መብታችንን ለማስቆም የነበረውን የውጭ ጣልቃ ገብነት አስተሳሰብ የሰበረ ነው።
የኢትዮጵያዊያን የአንድነት ማሳያ የሆነው የሕዳሴው ግድብ ፕሮጀክት የኤሌትሪክ ሃይል ከማመንጨት ባለፈ ህዝቦችን ያስተሳሰረ በመሆኑ ለግድቡ የሚያደርጉትን ድጋፍ እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል።
አቶ መንግስቱ ሀይሌ የተባሉ ሌላው የከተማው ነዋሪ በበኩላቸው “የውሃ ሙሌቱ ሃብት እያለን ድሀ በመሆናችን በምዕራባዊያን ለዘመናት ይደርስብን የነበረውን ስላቅ ያሸነፍንበት ድል ነው” ብለዋል።
ግብጽና ሱዳን የግድቡ ውሃ ሙሌት እንዳይካሄድ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኩል ጫና ሲፈጥሩ መቆየታቸውን አስታውሰው “ጫናውን ተቋቁሞ ሙሌቱን መከናወኑ በትብብር የማይሳካ ነገር እንደሌለ ማሳያ ነው” ብለዋል።
ቀሪ የግድቡ ግንባታ ሥራ እንዲፋጠን የሚጠበቅባቸውን ለማበርከት መዘጋጀታቸውን ገልፀዋል።
ህዝቡ የኢትዮጵያን ቀጣይ የልማትና የሰላም ተስፋ ለማጨለም የተነሳውን አሸባሪ የህወሓት ቡድን በጋራ እንዲታገልና ለህዳሴው ግድብ ድጋፉን እንዲያጠናክር አቶ መንግስቱ ጥሪ አቅርበዋል።
“ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌቱ መጠናቀቅ መንግስትንና ኢትዮጵያዊያንን ለልማት ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል” ያሉት ደግሞ አቶ አበበ ነጋሽ የተባሉ የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪ ናቸው።
በተመሳሳይ ዜና የገንዳ ውሃ ከተማ ነዋሪዎችም በግድቡ የውሃ ሙሌት መጠናቀቅ መደሰታቸውንና የጀመሩትን ድጋፍ እንደሚያጠናክሩ ተናግረዋል።
ከነዋሪዎች መካከል አቶ ስጦታው አድማሴ “የኢትዮጵያን ልማት በማይፈልጉ ጠላቶች ብዙ የተባለለት ግድብ ከዚህ መድረሱ ጠላቶችን አንገት ሲያስደፋ እኛን በኩራት ቀና አድርጎናል” ብለዋል።
ከዚህ በፊት ከ10 ሺህ ብር በላይ ለግድቡ ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልፀው በቀጣይም የጀመሩትን ድጋፍ እንደሚያጠናክሩ ገልጸዋል።
“የሀገርን ሀብት በተባበረ ክንድ ከዚህ እንዳደረስነው ሁሉ አንድነታችንን ካጠናከርን የጋራ ጠላቶችን ድል ማድረግ እንችላለን” ያሉት ደግሞ የከተማው ነዋሪ አቶ አስፋው ፈረደ ናቸው።
የግድቡን የውሃ ሙሌት ብስራት ሲሰሙ ደስታ እንደተሰማቸው ገልጸው በሕዳሴው ግድብ ላይ የተገኘው ድል ችግርን ተባብሮ ማለፍ እንደሚቻል ጥሩ ማሳያ መሆኑን አመልክተዋል።
ሌላው የከተማው ነዋሪ ሸክ ሁሴን ይመር በበኩላቸው በአረፋ ዋዜማ የግድቡን ውሀ ሙሌት ብስራት በመስማታቸው በአሉን ደስተኛ ሆነው ማሳለፋቸውን ጠቅሰው “የውሃ ሙሌቱ መሳካት ትውልዱን ለተጨማሪ ልማት ያነሳሳል” ብለዋል።
በተለይ በአሁኑ ወቅት ፀረ ልማትና ፀረ ህዝብ የሆነው የአሸባሪው ህወሓት ትንኮሳን ለመከላከል ትልቅ መነሳሳት እንደሚፈጥር ጠቁመዋል።
“የውሃው ሙሌት ኢትዮጵያ በውስጥና በውጭ ጠላቶቿ ብትወጠርም ሁሌም በአሸናፊነት መወጣት እንደምትቸል አሳይቷል” ሲሉ ገልፀዋል።