በአማራ ክልል በአንድ ጀምበር ከ248 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ለመትከል ዝግጅት መደረጉን የግብርና ቢሮ አሰታወቀ

እንጅባራ ፤ሐምሌ 13/2013 (ኢዜአ) በሚካሄደው የአንድ ጀምበር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ248 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ለመትከል ዝግጅት መደረጉን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
“የሀገራችን ህልውና እና ሉዓላዊነት እያስከበርን ኢትዮጵያን እናልብሳት” በሚል መሪ ሃሳብ የምዕራብ አማራ ዞን አመራሮች የውይይት መድረክ በእንጅባራ ከተማ አካሄዷል።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ተስፋሁን መንግስቴ በውይይት መድረኩ እንደገለጹት፤ መድረኩ የተዘጋጀው ሐምሌ 15/2013ዓ.ም በሚካሄደው የአንድ ጀምበር መርሃ ግብር መሳካት ከወረዳ እስከ ክልል በተከላ ቦታ ዝግጅትና የመረጃ ቅብብሎሽ ላይ ክፍተት እንዳይፈጠር የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ ነው።
በተከላ መርሃ ግብሩ ለሀገር በቀል ችግኞች፣ የአርሶ አደሩን የወደፊት ተጠቃሚነት የሚያስጠብቁ አትክልትና ፍራፍሬ ችግኞችን እንዲያካትቱ ትኩረት መደረጉን አስረድተዋል።
የጽድቀት ምጣኔ ለመጨመርም ተክሎ ዞር ከማለት ይልቅ ተከታታይ የእንክብካቤ ሥራዎች ላይም እንዲሁ።
ለዚህም የክልሉ ግብርና ቢሮ የሚተከሉ ችግኞች ተገቢ እንክብካቤ እንዲደረግላቸው የሚያግዙ የንቅናቄ መድረኮችን እየፈጠረ መሆኑን ተናግረዋል።
በክልል ደረጃ ሐምሌ 15 ቀን 2013 ዓ.ም በዕለቱ ከ248 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ለመትከል ዝግጅት መደረጉን አቶ ተስፋሁን አስታውቀዋል።
በቢሮው የደን አግሮ ፎረስተሪ ባለሙያ አቶ ታደሰ ብርሃኑ በበኩላቸው፤ ክልሉ ሰፊ የእርሻ ቦታ ያለው በመሆኑ ህብረተሰቡ የመሬት ለምነትን ለመጨመር በተከላ መርሃ ግብሩ በንቃት መሣተፍ እንዳለበት አሳስበዋል።
የደን ልማቱም ምግብ ዋስትናን በማረጋገጥ የማህበረሰቡን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንደሚያሳድገው አመልክተዋል።
የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ ለከተማ ውበትና ለአርሶ አደሩ የአፈር ለምነትን የሚያስጠብቅ በመሆኑ ምን አይነት ዝርያ የት መተከል እንዳለበት በመረዳት ሁሉም እንዲሳተፍ መልዕክት አስተላልፈዋል።
እንደ ክልል ሐምሌ 15/2013ዓ.ም. ለሚካሄደው የአንድ ጀምበር የችግኝ ተከላ የአሻራ መርሃ ግብር በአዊ ዞን 23 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ዝግጅት መጠናቀቁን የገለጹት ደግሞ የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ የትዋለ ጌታነህ ናቸው።
የተከላ ቦታ መረጣና ጉድጓድ ዝግጅት፣ ተሳታፊ የመለየትና ሌሎች የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መከናወናቸወን አስታውቀዋል።
መምሪያው ከተከላ በኋላም ሁሉም በባለቤትነት እንዲንከባከብ ከሚተክሉ ግለሰቦችና ድርጅቶች ጋር ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጧል ብለዋል።
በክልሉ በ2013/14 የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር 2 ቢሊዮን ችግኝ ከ185 ሺህ ሄክታር በሚበልጥ መሬት ለመትከል ታቅዶ እየተሰራ መሆኑ ተመልክቷል።