በአሉን የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳትና አንድነትና መተሳሰብን በሚያጎለብት መልኩ እያከበርን ነው –በሀረሪ የእስልምና እምነት ተከታዮች

ሐረር ሐምሌ 13/ 2013 (ኢዜአ) የአረፋን በአል የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳትና አንድነትና መተሳሰብን በሚያጎለብት መልኩ እያከበርን ነው ሲሉ በሀረሪ የእስልምና እምነት ተከታዮች አስታወቁ።
በክልሉ 1442ኛው የኢድ አል አድሃ አረፉ በአል ሀይማኖታዊ ስነስርዓት በማከናወን በድምቀት ተከብሮ ውሏል።
በዓሉን የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳትና አንድነትና መተሳሰብን ሊያጎለብቱ የሚችሉ ተግባራትን በማከናወን እያከበሩ መሆናቸውን የእምነቱ ተከታዮች ለኢዜአ ገልጸዋል ።
ከበዓሉ ተሳታፊዎች መካከል አቶ አብዱሰመድ ጂብሪል”በዓሉን በድምቀት እያከርን እንገኛለን” ብለዋል።
“እስልምና አብሮነት፣ ፍቅር እና ያለ ልዩነት ከሌሎች ጋር አብሮ መኖር እንዲሁም ሌሎችን መርዳት ነው” ሲሉ ተናግረዋል።
በበዓሉ በአብሮነትእና አቅመ ደካማ ወገኖችን በመርዳት እያከበሩ መሆናቸውን ገለጸዋል ።
አቶ አብዱራህማን መሀመድ በበኩላቸው በዓሉን በመደጋገፍና አብሮነትን ሊያጠናክሩ በሚችሉ ተግባራትን በማከናወን እየተከበረ መሆኑን አመልክተዋል።
“በዓሉን በደመቀ መልኩ እያከበርን እንገኛለን” አርቲስት አነስ ሸሪፍ ብሏል።
የክልሉ ህዝብ እንደወትሮ አብሮነት እና ፍቅርን ሊያጎለብቱ የሚችሉ ተግባራን በመፈፀም በአሉን እያሳለፈ መሆኑን ተናግሯል።