የኢንጂነር ዘውዴ ተክሉ አስከሬን በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ሽኝት ተደረገለት

አዲስ አበባ፣ ሐምሌ 13/2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ 22ኛ ከንቲባ የነበሩት ኢንጂነር ዘውዴ ተክሉ የአስከሬን ሽኝት በአዲስ አበባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ተከናውኗል።
በአሸኛኘቱ ላይ የመዲናዋ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ የከተማዋ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ዘርፈሽዋል ንጉሴ እንዲሁም የኢንጂነር ዘውዴ ቤተሰቦችና ወዳጅ ዘመዶቻቸው ተገኝተዋል።
የከንቲባ (ኢንጅነር) ዘውዴ ተክሉ አጭር የሕይወት ታሪክ (ከ1928 – 2013) ዓ.ም
ከንቲባ ዘውዴ ተክሉ ከአባታቸው ከባሻ ተክሉ አመኑና ከእናታቸው ከወይዘሮ አስካለ ደገፉ በቀድሞ ሐረርጌ ጠቅላይ ግዛት በሃረር ዙሪያ አውራጃ ኤጀርሳ ጎሮ ወረዳ ገንደጋራ በሚባል አካባቢ መጋቢት 7 ቀን 1926 ዓ.ም ነው የተወለዱት።
በሕፃንነታቸው ወራት የጣሊያን ወራሪ ጦር በምሥራቅ ግንባር በኩል ድንበር ገፍቶ በመምጣቱ ‘የሀገራችንን ድንበር አናስደፍርም!’ ካሉ ኢትዮጵያዊያን አንዱ የነበሩት አባታቸው ከሁለት ወንድ ልጆቻቸው ጋር ዘመቱ።
የወገን ጦር በመጨረሻም በተፈታ ጊዜ ብዙዎች ወደየቤታቸው ሲመለሱ ባሻ ተክሉ ግን እስከ መጨረሻው በመዋጋት በድንበር ላይ የተሰው ጀግና ናቸው፡፡
ከአባታቸው ኅልፈት በኋላ በእናታቸው እንክብካቤ ከሌሎች ወንድሞችና እህቶቻቸው ጋር ከቆዩ በኋላ ዘመናዊ ትምህርት እንዲማሩ በእናታቸው በተወሰነው መሠረት ወደ ሐረር ከተማ በመምጣት በቄስ ትምህርት ቤት ገብተው ፊደል ቆጥረዋል።
በመቀጠልም በከተማዋ የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለመማር አባታቸው በጦር ሜዳ የወደቁ የባለውለታ አርበኛ ልጅ መሆናቸውን አስመስክረው በአዳሪነት መደበኛ ትምህርት በመከታተል በከፍተኛ ውጤት አጠናቀቁ።
ከዚያም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በተግባረ ዕድ ትምህርት ቤት ተመድበው ለአራት ዓመት ይሰጥ የነበረውን የሕንጻ ንድፍና የቅየሳ ትምህርት በመከታተል ላይ ሳሉ በግቢው ውስጥ ከነበሩ ምርጥ ተማሪዎች አንዱ በመሆንና በላቀ የትምህርት ውጤት ተመርጠው በኮሌጁ በአዳሪነት እንዲማሩ ተደረገ።
ወጣቱ ዘውዴ በሕንፃ ኮሌጁ የሚሰጠውን ትምህርት በመከታተል ወደማጠናቀቂያ ላይ እንደደረሱ ከዩጎዝላቪያ የነጻ ትምህርት ዕድል በመገኘቱ ለዚህም ከተመረጡት ጥቂት ተማሪዎች አንዱ ሆኑ።
በንጉሠ ነገሥቱም ዘንድ ቀርበው በተሰናበቱበት ወቅት ‘በሚገባ ትምህርታችሁን ተምራችሁ ወደ አገራችሁ ወገናችሁን ለማገልገል ብቁ ሆናችሁ እንድትመለሱ ተስፋ እናደርጋለን’ በሚል የተሰጣቸውን ቃል በልባቸው በማኖር ወደ ዩጎዝላቪያ ተጓዙ።
በዩጎዝላቪያም የተመደቡበት የቤልግሬድ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ወጣቱ ዘውዴ የሚያዘነብሉበትን በመመለከት በአርክቴክትና በከተማ ፕላን በጣምራ የሚሰጠውን ትምህርት እንዲከታተሉ አደረገ።
በዮጎዝላቪያ ለትምህርት በቆዩባቸው ዘጠኝ ዓመታት በኢትዮጵያና የውጭ ሀገር ተማሪዎች ማኅበር ፕሬዚዳንት በመሆን ከሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ብሮዝቲቶ ጋር የመገናኘት ዕድል አጋጥሟቸዋል።
ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩጎዝላቪያን በኦፊሴል በጎበኙበት ወቅትም ለማስተናገድ ችለዋል፡፡
“የዘመኑን ዕውቀት ቀስማችሁ እንድታገለግሏት ሀገራችሁ ትጠብቃችኋለች” ያሉትን ንጉሣዊ ቃል በማክበር በ1961 ዓ.ም ወደ እናት ሀገራቸው በመመለስ በጊዜው የውኃ ሀብት ልማት ሚኒስቴር ይባል በነበረው መሥሪያ ቤት ተመድበው በአርክቴክትነት በኋላም ዋና አርክቴክት ሆነው አገልግለዋል፡፡
በ1965 ዓ.ም አጋማሸ ላይ በመሥሪያ ቤቱ ውስጥ ከነበሩት የምህንድስና ባለሙያዎች ውስጥ በሙያ ብቃትና በአገልግሎት ዘመን በሚኒስትሩ በመመረጥ በወቅቱ የኤርትራ ጠቅላይ ግዛት በዋና መሐንዲስነት እስከ ጥቅምት 1967 ዓ.ም ድረስ ሠርተዋል።
ከዚያም ወደ አዲስ አበባ ተዛውረው በብሔራዊ ሐብት ልማት ሚኒስቴር አስተዳደር ሥር የመንግሥት ቤቶች ሥራ አስኪያጅነት፤ በመቀጠል በ1968 ዓ.ም በከተማ ልማት እና ቤት ሚኒስቴር የኪራይ ቤቶች አስተዳደር ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ ሆነው ድርጅቱን በማቋቋም ለ2 ዓመታት መርተዋል፡፡
በአገር አስተዳደር ሚኒስቴር ሥር የነበሩ 115 የከተማ አስተዳደሮች /አዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤትን ጨምሮ/ የከተማ ፕላንና ቦታ አስተዳደር በማደራጀትና መምሪያ ኃላፊ በመሆንም ሠርተዋል፡፡
ከንቲባ ዘውዴ የከተማ ነዋሪዎች ማኅበራት በአዲስ መልክ ለማደራጀት በተደረገው ጥናት በከተማ ፕላኑ አደረጃጀትና አሰራር ረገድ ጉልህ ተሳትፎ አድርገዋል።
ከዚያም በ1973 ዓ.ም በተደረገው 3ኛ ዙር የከተማ ነዋሪዎች ማህበራት ምርጫ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ በመሆን እስከ 1981 ዓ.ም አገልግለዋል፡፡
በዚህ የኃላፊነት ወቅት ከተከናወኑት ዋና ዋና ተግባራት በህዳር 1979 ዓ.ም የአዲስ አበባ 100ኛ ዓመት በዓል በከፍተኛ ደረጃ በማስከበር፣ የአዲስ አበባ ሙዚየምን በማደራጀትና በማሟላት፣ የእንጦጦ ራጉኤል ደብረ ኤልያስ መንገድን በማሠራት፣ የሐምሌ 19 እና የየካ እና ሌሎች 9 የመናፈሻ ቦታዎችን ለሕዝብ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ይገኙበታል።
በ1981 ዓ.ም በማዕከላዊ ፕላን እና ዘመቻ መመሪያ ውስጥ በምክትል ኮሚሽነርነት የፌዚካል ፕላኒንግ መምሪያ ኃላፊ በመሆን ለሁለት ዓመታት አገልግለዋ።፡
በግንቦት 1983 ዓ.ም የተደረገውን የመንግሥት ለውጥ ተከትሎ ለሁለት ዓመታት በእስር ቆይተው ፍርድ ቤት በመቅረብ በነፃ ተለቀዋል።
ከንቲባ ዘውዴ ተክሉ በጡረታ ላይ በነበሩበት ወቅትም ቢሆን ሀገርና ወገንን ከማገልገል አልተቆጠቡም። በዚህም መሠረት በ1997 ዓ.ም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ፎረም ሲመሰረት የፎረሙ ሰብሳቢ በመሆን እስከ እለተ ሞታቸው አገልግለዋል።
በተጨማሪም የሙስና ወንጀል ለመከታተል የተቋቋመው ዓለም አቀፍ የግልጽነት (Transparency International) መስራችና አባል በመሆን ሰርተዋል።
እንደዚሁም የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ መታሰቢያ ድርጅት ምስረታ ተሣታፊ በመሆንና በአባልነትም አገልግለዋል።
ማኅበረሰቡን ለረጅም ጊዜ በማገልገል የሚታወቁት ከንቲባ ዘውዴ ተክሉ ለረጅም ጊዜ በሰሯቸው ማኅበረሰብ ተኮር ተግባራት የ2007 ዓ.ም ዓመታዊ የበጎ ሰው ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።
ከንቲባ ዘውዴ ተክሉ ከወይዘሮ ራሄል ዘውዴ ጋር በመስከረም 1965 ዓ.ም ጋብቻ በመመስረት በትዳር በቆዩባቸው 48 ዓመታት ሦስት ሴት ልጆችንና ስድስት የልጅ ልጆችን ለማየት በቅተዋል።
ዛሬ ከንቲባ ዘውዴ በ85 ዓመት ዕድሜያቸው ከዚህ ዓለም በሞት ቢለዩም ሕይወታቸውን ሙሉ አገርና ወገንን በንፁህ ህሊና፣ በጠነከረ አካልና ቁመና በማገልገል ከመቃብር በላይ የሚውል ስም እና የምጡቅ ስብዕና ባለቤት ሆነው በሕዝብ ልብ ውስጥ ሲታወሱ ይኖራሉ።