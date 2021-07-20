ሰላምና ልማት ማረጋገጥ የሚቻለው አንድነት ሲኖር ነው — የጅማ ዞን የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚደንት

ጅማ ፣ሐምሌ 13/2013 (ኢዜአ) የአካባቢውን ሆነ የሀገር ሰላምና ልማት የሚረጋገጠው አንድነት ሲኖር ነው ሲሉ የጅማ ዞን የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሀጂ ሻፊ ያሲን ገለጹ።
የ1ሺህ 442ኛው የኢድ አል አድሀ አረፋ በዓል በጅማ ከተማ አባ ጅፋር አደባባይ በስግደትና ሶላት ስነ-ስርዓት ዛሬ በርካታ የእስልምና እምነት ተከታዮች በተገኙበት በድምቀት ተከብሯል።
የዞኑ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚዳንቱ በወቅቱ ባደረጉት ንግግር፤ የአካባቢውም ሆነ የሀገሪቱን ሰላም ማረጋገጥ የሚቻለውና ልማት የሚፋጠነው አንድነት ሲኖር ነው፡፡
አንድነታችንን አጠናክረን በሀገራችን ላይ የተደቀነውን አደጋ መመከት ወቅቱ የሚጠይቀው ተግባር ነው ብለዋል።
የጅማ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ቲጃኒ ናስር በበዓሉ ስነ-ስርዓት ተገኝተው ለሙስሊሙ ህብረተሰብ እንኳን አደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል፡፡
የዘንድሮው የኢድ አል አደሃ የአረፋ በዓል ከወትሮው የሚለየው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት በመፈጸም ድርብ ደስታ ላይ ባለንበት ወቅት መከበሩ ነው ብለዋል፡፡
ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በዓሉ የሰላም፣ የፍቅርና የአንድነት ይሆን ዘንድ የተመኙት ከንቲባው፣ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ችግረኞችን በማገዝና በማብላት በዓሉን እንዲያከብር መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
ከንቲባው አክለውም “የከተማችንን ሰላም አስጠብቀን ልማታችንን ለማስቀጠል የጀመርነውን ጉዞ እንቀጣላለን” ብለዋል፡፡
ፈጣሪ ለህዝቦቹ ያስተማረው አንድነትን፣ መረዳዳትን፣ መከባበርንና መተዛዘንን በመሆኑ መላው የእስልምና ተከታዮች በዚሁ መርህ በዓሉን እንዲያከብሩ አመልክተዋል፡፡
የእምነቱ ተከታዮች በከተማው ከሁሉም አቅጣጫ ወደ አደባባዩ ተሰባስበው የሶላትና ስግደት ስነ-ስርዓት ባማረ ሁኔታ በሰላም መካሄዳቸውን የኢዜአ ሪፖርተር ከጅማ ዘግቧል፡፡