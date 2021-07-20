የፋብሪካው ሠራተኞች በግንባር ለተሰለፈው የፀጥታ ሃይል ደም ለገሱ

ደብረ ማርቆስ፤ ሐምሌ 13/2013 (ኢዜአ) በደብረ ማርቆስ ከተማ የሚገኘው የደብሊው ኤ ዘይት ፋብሪካ ሠራተኞች “ደሜ ለወገኔ ” በሚል በግንባር ለተሰለፈው የፀጥታ ሃይል ድጋፍ እንዲውል ደም ለገሱ።
የደብረ ማርቆስ ደም ባንክ ሃላፊ አቶ ከፋአለ ገበየሁ እንዳሉት፤ የዘይት ፋብሪካው ሠራተኖች እያደረጉት ያለው የደም ልገሳ የሚመሰገንና ሌሎችንም የሚያነሳሳ ነው።
”ለወገን ደራሽ ወገን ነው” ያሉት አቶ ከፍአለ፤ በአሁኑ ወቅት ደም ለመለገስ ወሳኝ ምዕራፍ መሆኑን ገልጸዋል።
ሌሎችም ከፋብሪካው ሠራተኞች በመማር በድርጅትም ሆነ በግለሰብ ደረጃ እንደዚህ ዓይነት መነሳሳትን እንዲያጠናክሩ ጥሪ አቅርበዋል።
የፋብሪካው ሥራ አስኪያጅ ኢንጂነር ኢዮብ ወረታው በበኩላቸው፤ አሸባሪው የህወሓት ቡድን በፈጠረው ትንኮሳ ግንባር ለተሰለፈው የመከላከያ፣ የልዩ ሃይልና የሚኒሻ አባለት ደም መለገስ የህልውና ጉዳይ መሆኑን ተናግረዋል።
ወገኖቻችን የሀገርን ህልውና ለመጠበቅ ሲሉ በግንባር እየተዋደቁ መሆናቸውን ጠቅሰው፤ የድርጅቱ ሠራተኞች ግንባር ሂደው ማገዝ ባይችሉም ደም በመለገስ እየደገፉ ነው ብለዋል።
በደም ልገሳው እሳቸውን ጨምሮ ከ800 በላይ ሠራተኞች እንደሚሳተፉ ገልጸው፣ የደም ልገሳውም ከዛሬ ጀምሮ ለተከታታይ ቀናት ሳይቋረጥ እንደሚካሄድ ጠቁመዋል።
“ልማትን ማፋጠን እና ሀገርን ማሳደግ የሚቻለው ሰላም ሲኖር ነው” ያሉት ሥራ አስኪያጁ፣ በቀጣይም ደም ከመለገስ ባለፈ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል።
ከሠራተኞች መካከል አቶ ጤናው ጌቴ በሰጡት አስተያየት “በግንባር ከጓደኞቼ ጎን መሰለፍና መታገል ባልችልም ደም ሲያስፈልጋቸው እጥረት እንዳይገጥም ደሜን ለወገኔ ሰጥቻለሁ” ብለዋል።
በዚህም ኩራት እና ደስታ እንደተሰማቸው ገልጸዋል።
”ከሀገሬ ሠራዊት ጋር ሆኜ ዳር ድንበሬን ማስከበር እፈልግ ነበር፤ ነገር ግን በፋብሪካው ፀጥታን ማስጠበቅ ስለሆነ ሥራዬ እዚህ ለመቆየት ተገድጃለሁ” ያሉት ደግሞ የድርጅቱ የጥበቃ ሃላፊ አምሳ አለቃ እናውጋው ምንአለ ናቸው።
ደም ከመለገስ ባለፈ በቀጣይ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ እስከህይወት መስዋትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውነ አስታውቀዋል።
የደብረ ማርቆስ ደም ባንክ በ2013 በጀት ዓመት ከበጎ ፈቃደኞች ደም ለመሰብሰብ ባደረገው እንቅስቃሴም 7ሺህ 200 ዩኒት ደም ሰብስቦ ለህክምና ተቋማት እንዲደረስ ማድረጉን ደም ባንክ ሃላፊ ገለጻ መረዳት ተችሏል።