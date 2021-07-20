ርዕሰ መስተዳድሩ ለመላው የእስልምና ተከታዮች የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላለፉ

ሀዋሳ ፤ሐምሌ 13/2013 (ኢዜአ) የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ለመላው ለእስልምና እምነት ተከታዮች ለኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላለፉ።
ርዕሰ መስተዳድሩ ዛሬ ለ1ሺህ 442ኛ ጊዜ የሚከበረውን የአረፋ በዓል አስመልክተው ባስተላለፉት መልዕክት እንዳመለከቱት፤ በዓሉ ህዝበ ሙስሊሙ ድሆችን በመመገብና በመደገፍ ስለሚያከብረው ልዩ ያደርገዋል።
የአረፋ በዓል ሀብታምና ደሀ፣ ቀለምና ዘር ሳይለይ ሁሉም የእምነቱ ተከታዮች በዓመት አንድ ጊዜ በመካ መዲና በሚያደርሱት የሀጂ ስነ ስርዓት ላይ ለፈጣሪ ታላቅነትና አክብሮት የሚሰጡበት ነው።
“የእምነቱ ተከታዮች ከፈጣሪ ምህረት የሚለማመኑበት በዓል መሆኑም ታላቅ ያደርገዋል” ብለዋል።
በተለይ በዓሉ የዕዝነትና የርህራሄ በዓል በመሆኑ ቅዱስ በዓል መሆኑንም ርዕሰ መስተዳድሩ ጠቅሰዋል።
ለበዓሉ የእንኳን አደረሳችሁ መልክት ያስተላለፉት አቶ ደስታ፣ ሙስሊሙ ይህንን ታላቅ በዓል ሲያከብር እንደተለመደው በመረዳዳት፣ በመተዛዘንና በፍቅር እንዲሆንም አመልክተዋል።