1 ሺህ 442ኛው የኢድ አል-አድሐ (አረፋ) በዓል ህዝበ ሙስሊሙ በተገኘበት በአዲስ አበባ ስቴዲየም ተከበረ

ሐምሌ 13 / 2013 (ኢዜአ) 1 ሺህ 442ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢድ አል-አድሐ (አረፋ) በዓል ህዝበ ሙስሊሙ በተገኘበት በአዲስአበባ ስቴዲየም ተከበረ።
በበአሉ አከባበር ላይ መልዕት ያስተላለፉት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ኡመር እድሪስ “ለአላህ ትዕዛዝ ስንል የተቸገሩ ወገኖችን መርዳት ይገባናል” ብለዋል።
“አላህን መፍራት በትዕዘዙ ማደር ይጠበቅብናል” ያሉት ተቀዳሚ ሙፍቲ፤ እንደ አገር ልዩነት ከሚፈጥሩ አስተሳሰቦች መጠበቅ እንደሚገባ አመልክተዋል።
“ግንዛቤያችንን ከክፋት ይልቅ ለቀናነት ልንጠቀምበት ይገባል” በማለት ገልጸዋል።
ልዩነቶች ቢኖሩም በሠላም መፍታት እንደሚገባ ገልጸው፤ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌት በተጠናቀቀበት ጊዜ ላይ የኢድ አል-አድሐ አረፋ በዓል መከበሩ በዓሉን ልዩ እንደሚደርገው ተናግረዋል።
በክብረ በዓሉ ላይ የተገኙት በምክትል ከንቲባ ማእረግ የአዲሰ አበባ ከተማ አስተዳደር ማዘጋጃ ቤት ሥራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ የኢድ አድ-አድሐ አረፋ በዓል የመተሳሰብና የመደጋገፍ በአል ነው በማለት ገልጸዋል።
ህዝበ ሙስሊሙ ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ላበረከተው አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል።