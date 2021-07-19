የግድቡ የሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቅ ለተጨማሪ ተሳትፎ አነሳስቶናል- የሐረር ከተማ ነዋሪዎች

ሐረር ሐምሌ 12/2013 (ኢዜአ) የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቅ ስላስደሰታቸው ለተጨማሪ ተሳፎ መዘጋጀታቸውን ኢዜአ ያነጋገራቸው የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
የከተማው አንዳንድ ነዋሪዎች ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት እንደተናገሩት የግድቡ የውሃ ሙሌት በተያዘለት ጊዜ በመከናወኑ ተደስተዋል።
በቀጣይም የግድቡ ግንባታ እስኪጠናቀቅ ድረስ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን እንደሚቀጥሉም አረጋግጠዋል።
ከአስተያየት ሰጪዎቹ አቶ መሐመድ ሙዘይን ግድቡ በጨለማ የሚኖሩ 65 ሚሊዮን ሕዝብን የሚታደግና ወጣቶች ሥራ ስለሚፈጥር የሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በመጠናቀቁ ተደስቻለሁ ብለዋል።
ከመንግሥት ጎን ሆነው በግድቡ ዙሪያ በሚከናወኑ ተግባራት ተሳትፎ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል።
የኢትዮጵያውያን አሻራ ያረፈበት የህዳሴው ግድብ የሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በተሳካ ሁኔታ መከናወኑ አስደስቶኛል ያለው ሌላው አስተያየት ሰጪ ወጣት መሥመሩ አዳነ ነው።
የግድቡ የውሃ ሙሌቱ ለ30 ዓመታት በብሔር፣በዘርና ሃይማኖት ለመከፋፈል የተደረገውን ሴራ ያፈረሰና አንድነታችን ያስገኘ ውጤት ነው ያሉት ደግሞ አቶ አሰፋ ፍስሃ ናቸው።
ግድቡ በሚያመነጨው ኤሌክትሪክ ወጣቶች ሥራ ለመፍጠር ስለሚያስችላቸው የግድቡ ውሃ ሙሌት መሳካት ወሳኝ እንደሆነ አመልክተዋል።
አቶ አደም ሙመድ የተባሉ ነዋሪ በበኩላቸው ሙሌቱ በውስጥ ባንዳዎችና በውጭ ጠላቶች ተከበን መከናወኑ ”እጅግ የሚያኮራና የተደሰትኩበት ነው” ሲሉ ስሜታቸውን አጋርተዋል።
አንድነታችንን አጠናክረንና ሰላም የሚነሱ ጠላቶችን ነቅተን በመጠበቅና በማጋለጥ የጀመርነውን የለውጥ ጉዞ ማስቀጠል ይገባናል ብለዋል።
በኢትዮጵያ ሕዝበ ተሳትፎ እየተገነባ ያለው ግድብ ለዚህ መብቃቱ መደሰታቸውን የተናገሩት አቶ አማረ ወልደሩፋኤል፣ አንድነትን የሚያጎለብቱ ሥራዎችም እንዲጠናከሩ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።