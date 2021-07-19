የምስራቅ አፍሪካ የክህሎት ሽግግርና ቀጣናዊ ትስስር ማዕከል ፕሮጀክት በትክክለኛ አፈፃፀም ላይ መሆኑ ተገለጸ

ሀምሌ 12/2013 (ኢዜአ) የቴክኒክና ሙያ ዘርፉ የምስራቅ አፍሪካ የክህሎት ሽግግርና ቀጣናዊ ትስስር ማዕከል ለማድረግ የተጀመረው ፕሮጀክት በትክክለኛ አፈፃፀም ላይ መሆኑን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ።
በዓለም ባንክ የገንዘብ ድጋፍ የሚከወነው የምስራቅ አፍሪካ የክህሎት ሽግግርና ቀጣናዊ ትስስር ፕሮጀክት በኢትዮጵያ፣ በኬንያና በታንዛኒያ መካከል አንድነትን ለመፍጠር ያግዛልም ተብሏል።
ፕሮጀክቱ ኢትዮጵያ፣ ኬንያና ታንዛኒያን በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፍ የላቀ አገልግሎት መስጠት የሚያስችላቸውን ትስስር ለመፍጠር ያለመ ነው።
ለዚህም በሶስት አገራት 16 ፕሮጀክቶች በትራንስፖርት፣ በሀይል፣ በማኑፋክቸሪንግ አግሮ-ፕሮሰሲንግና ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ለማገናኘት የተነደፈ ፕሮጀክት ነው።
ከአውሮፓዊያኑ 2019 ጀምሮ ለአምስት ዓመታት የሚቆየው ፕሮጀክት ከዓለም ባንክ በሚገኝ 293 ሚሊዮን ዶላር የሚከወን ሲሆን 210 ሚሊዮኑ በቀላል ወለድ፣ ቀሪው 83 ሚሊዮን ዶላር በእርዳታ የሚሰጥ ነው።
በሳይንስና ከፍትኛ ትምህርት ሚኒስቴር የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዳይሬክተር ወይዘሮ ማርታ ወልዴ ለኢዜአ እንዳሉት ለልህቀት ማዕከልነት ከተመረጡ 16 ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጆች መካከል ሰባቱ በኢትዮጵያ የሚገኙ ናቸው።
ፕሮጀክቱ የአምስት ዓመት ዕድሜ ብቻ ስላለው እ.አ.አ በ2024 የሚጠናቀቅ እንደመሆኑ የግንባታ አፈጻጸሙ በኮቪድ-19፣ በፋይናንስና መሰል ችግሮች መዘግየት ይታይበት ነበር ብለዋል።
ነገር ግን በመንግስት ቁርጠኝነትና በዓለም ባንክ ያልተቋረጠ ድጋፍ አሁን በትክክለኛው መንገድ ላይ ነን፣ ወደፊትም የተሻለ አፈፃፀም ይኖረናል ብለዋል።
የምስራቅ አፍሪካ የክህሎት ሽግግርና ቀጣናዊ ትስስር ፕሮጀክት አስተባባሪ ዶክተር ኮሳም ጆሴፍ ፕሮጀክቱ በሶስቱ አገራት መካከል ያለው ትስስር በተመሳሳይ ቋንቋ የሚነጋገሩ አስመስሏቸዋል ብለዋል።
በቀጣይም አገራቱ የቴክኒክና ሙያ መምህራን በፈለጉት አገር እንዲቀጠሩ ተማሪዎች በፍላጎታቸው አገር መርጠው የሚማሩበት እድል ይፈጥራል ዓላማውም ይህ ነው ብለዋል።
የምስራቅ አፍሪካ የዩኒቨርሲቲዎች ግንኙነት ምክር ቤት ዋና ጸሀፊ ፕሮፌሰር ጋስፓርድ ባንያንኪምቦና ፕሮጀክቱ በቀጣናው ያሉ ሀገራትን ትብብርና ትስስር እንደሚያጠናክር ገልጸዋል።
በመሆኑም እኛም የሶስቱ አገራት ጥረት ፍሬያማ እንዲሆን ክትትልና ግምገማ በማድረግ እንደ አስፈላጊነቱ ድጋፍ እናደርጋለን ብለዋል።