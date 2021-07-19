ህወሓት በህጻናት ላይ እየፈጸመ ያለውን የህግ ጥሰት ዓለም ሊያወግዘው ይገባል—የዩኒቨርሲቲ ምሁራን

ደብረ ማርቆስ (ኢዜአ) ህወሓት ህጻናትን በጦርነት በማሰለፍ እየፈጸመ ያለውን የህግ ጥሰት ዓለም አቀፉ ማህብረሰብ በአንድነት ሊያወግዘው ይገባል ሲሉ የደብር ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የህግ ምሁራን ገለፁ።
የዩኒቨርሲቲው የህግ መምህር ዶክተር አያሌው አባተ ለኢዜአ እንዳሉት በሽብር ተግባር የተሰማራው የህውሓት ቡድን ሀገርን ለማፍረስ እየተንቀሳቀሰ ነው።
ቡድኑ የነገ ሀገር ተረካቢ ህጻናትን ለጦርነት በማሰለፍ ትውልድ እንዳይቀጥል እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
“በድርጊቱ በጀኔቫም ሆነ በዓለምአቀፍ የህጻናት መብት ኮንቬንሽን ላይ የተደነገገውን ህግ በመጣሱ የዓለም ማህበረሰብ ሊያወግዘው ይገባል” ብለዋል።
በዓለማቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌ በጦርነት ወቅትም ሆነ በልዩ ሁኔታ ልዩ ጥበቃ ከሚያስፈልጋቸው ውስጥ ህጻናት በቀዳሚነት ተካተዋል።
ይሁን እንጂ የህውሓት የጥፋት ቡድን በማንአለብኝነት ዘር ለማጥፋት ህጻናትን መሳሪያ አሸክሞ ለጦርነት ከፊት እያሰለፋቸው መሆኑን አመልክተዋል።
“በውጭም ሆነ በሀገር ውስጥ ለህጻናት መብት የሚሰሩ ድርጅቶች ዝምታውን መምረጣቸው ተገቢ ያልሆነና የሚያሳዝን ነው” ሲሉም ዶክተር አያሌው አክለዋል።
እንደ ዶክተር አያሌው ገለጻ አውሮፓዊያንም ህግ የጣሰን አካል ተጠያቂ ማድረግ ሲገባቸው ከዚህ በተቃራኒ መቆማቸው ለትዝብት ይዳርጋቸዋል።
አሸባሪ ቡድኑ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤቶች ተጠያቂ እንዲሆን ድርጊቱን የሚያወግዙ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ሊሆን እንፈደሚገባ አመልክተዋል።
”የዓለም አቀፍ ህግ ህጻነትን በፍቃደኝነትም ሆነ በአስገዳጅነት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በጦርነት ማሳተፍ እንደሚያስጠይቅ ያትታል” ያሉት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው የህግ መምህር አቶ መኮንን ንጉሴ ናቸው።
ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በጁንታው ጠባጫሪነት በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ በተፈጸመው የህግ ጥሰት አጥፊዎችን ለህግ ለማቅረብ በተደረገ ጥረት የውጭ ሃገራት ጣልቃ ገብተው ሲቃወሙ እንደነበር አስታውሰዋል።
ህወሓት በአሁኑ ወቅት በአካልና በስነልቦና ያልበሰሉ ህጻናትን በጦርነት ሲያሰልፍ በዝምታ ማለፋቸው አቅጣጫቸውን እንደሳቱ አንድ ማሳያ መሆኑን ተናግረዋል።
ኢትዮጵያም ቡድኑ በህጻናት ላይ እየፈጸመ ያለውን ግልጽ የመብት ጥሰት ለዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ማቅረብ እንደሚጠበቅባት አመልክተዋል።
“ህጻናት ልዩ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል” ያሉት አቶ መኮንን በተለይ ችግር ባለበት አካባቢ ለጥቃት ሰለባ እንዳይሆኑ መታገል፣ ወንጀሉን ማሳወቅና ለቡድኑ እንዳይታዘዙ ማድረግ እንደሚገባ ገልጸዋል።
የህውሓት የጥፋት ቡድን ሀገር ለማፍረስ በግልፅ እያደረገ ባለው እንቅስቃሴ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኛነት መፈረጁ የሚታወስ ነው።