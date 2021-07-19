”በስኬት ግለት ሃገራችንን ለውጪ አካላት ተጋላጭ የሚያደርጉ ሃይሎችን በተባበረ ክንድ መመከትና ሴራቸውን ማምከን ይገባል”– አቶ ደመቀ መኮንን

ሐምሌ 12 ቀን 2013 (ኢዜአ) በስኬት ግለት ሃገራችንን ለውጪ አካላት ተጋላጭ የሚያደርጉ ሃይሎችን በተባበረ ክንድ መመከትና ሴራቸውን ማምከን ይገባል ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ።
አቶ ደመቀ መኮንን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሊት መርሃ~ግብር በስኬት መጠናቀቁን ተከትሎ የእንኳን ደስ አላችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ በመልዕክታቸው በቀጣይ የሃገራችንን የመልማት ፍላጎት ጥያቄን በሚመልስ መልኩ የጀመርነው ሁለንተናዊ የለውጥ ጉዞ በህዝባችን የነቃ ተሳትፎ እና ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
ተፈጥሮ የሰጠችንን ታላቅ ፀጋ አልምተን ለመጠቀም በገንዘባችሁ፣ በጉልበታችሁ፣ በላባችሁና በዕውቀታችሁ ባደረጋችሁት ብርቱ ርብርብ ለዚህ ታሪካዊ ስኬት በመብቃታችን እንኳን ደስ አለን ነው ያሉት።
”በዚህ የስኬት ግለት ሃገራችንን ለውጪ አካላት ተጋላጭ የሚያደርጉ ሃይሎችን በተባበረ ክንድ መመከትና ሴራቸውን ማምከን ይገባል” ሲሉም ገልጸዋል።
የታላቁ ህዳሴ ግድብ ታሪካዊ ፕሮጀክት በዚህ የስኬት ደረጃ ያደረሰ እንዲሁም በብዙ ጫናዎች ሳይበገር ሰላማዊ ምርጫ ያካሄደ ህዝብ አንድነቱን አጥብቆና ጠብቆ ሲተም ለውጤት እንደሚበቃ ትልቅ ማሳያ መሆኑን መመልከት ይቻላል ብለዋል።
አቶ ደመቀ አክለውም ኢትዮጵያን በየትኛውም አቅጣጫ የሚዳፈሩ እና የውጪ አካላት ፍላጎት አስፈፃሚ የሆኑ ሃይሎች ዳግም እንዳይመለሱ ህዝቡ ተባብሮ ሃያልነቱን ማረጋገጥ አለበት ብለዋል።
ባለፉት ጊዜያት ከውስጥ እና ከውጭ በርካታ ሃይሎች የፈጠሩብንን ጫናዎች በጥበብ መሻገራችን አይዘነጋም፤ ወደፊትም ለሚጠብቁን ፈተናዎችም ህዝቡ ህብረቱን አጠናክሮ በንቃት መመከት እንደሚጠበቅ ገልጸው፤ ”በዘላቂነት አንድነታችንን አጠናክረን ትውልድ እና ሃገርን በድል እናሻግር” ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል።