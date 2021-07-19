የገቢዎች ሚኒስቴር ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው ቁሳቁስ መያዛቸውን አስታወቀ

ሐምሌ 12/2013 (ኢዜአ) የገቢዎች ሚኒስቴር ከሃምሌ 3 እስከ 09/2013 ዓ.ም ባለው ጊዜ ባከናወነው የክትትልና ቁጥጥር ሥራ ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎች እንደተያዙ ገልጿል፡፡
የኮንትሮባንድ እቃዎቹ ከሀገር ሊወጡ እና ወደ ሀገር ሊገቡ ሲሉ የተያዙ ናቸው።
የገቢ ኮንትሮባንድ 47 ሚሊዮን 535 ሺህ 362 ብር፤ ወጪ ደግሞ 2 ሚሊዮን 953 ሺህ 432 ብር፣ በድምሩ የ50 ሚሊዮን 488 ሺህ 794 ብር ግምት አላቸው ብሏል።
ከኮንትሮባንድ ቁሶቹ መካከል የውጭ ሀገራት ገንዘቦች፣ ወርቅ፣ የተለያዩ አልባሳት፣ ጫማ፣ ምግብ ነክ፣ የጦር መሳሪያዎች፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ኮስሞቲክስ፣ ሲጋራ፣ ልባሽ ጨርቅ፣ መለዋወጫ፣ የሰው መድኃኒት ሲሆኑ 42 ተሽከርካሪዎች ደግሞ ኮንትሮባንድ ሲያዘዋውሩ መያዛቸው ታውቋል፡፡
ኮንትሮባንድን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚደረገው ጥረት ኅብረተሰቡ፣ የክልልና የፌደራል የጸጥታ አካላት እንዲሁም ሠራተኞች ከፍተኛ ሥራ ማከናወናቸው ተገልጿል።
በቀጣይም ለሀገር እድገት ኮንትሮባንድን ለመከላከል ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ሚኒስቴሩ በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ጠይቋል።