የአፋር ክልል የቅድመ ጎርፍ መከላከል ስራ በበጀት አለመለቀቅና በማሽነሪ አቅርቦት እጥረት ዘግይቶ መጀመሩ ተገለጸ

አዲስ አበባ፤ ሰኔ 12 ቀን 2013 (ኢዜአ) በጀት በወቅቱ ባለመለቀቁና በማሽነሪ አቅርቦት እጥረት ሳቢያ የአፋር ክልል የቅድመ ጎርፍ መከላከል ስራ ከተያዘለት ጊዜ ዘግይቶ መጀመሩ ተገለጸ።
በክልሉ እስካሁን የተከናወነው የጎርፍ ቅድመ መከላከል ስራ አፈጻጸም 20 በመቶ ብቻ እንደሆነም ተነግሯል።
በውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አብርሃ አዱኛ የተመራ የልዑካን ቡድን በአፋር ክልል ገቢረሱ ዞን አሚባራ ወረዳ ‘የታችኛው አዋሽ ተፋሰስ’ ተብሎ የሚጠራውን አካባቢ የጎርፍ ቅድመ መከላከል ስራዎች ትናንት ጎብኝቷል።
በክልሉ ዘጠኝ ወረዳዎች ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ተብለው የተለዩ ሲሆን ከእነዚህም መካከል የአሚባራ ወረዳ “የታችኛው ተፋስስ” እየተባለ የሚጠራው አካባቢ አንዱ ነው።
የልዑካን ቡድኑ በወረዳው በክረምቱ ዝናብ ምክንያት የሚፈጠረውን ጎርፍ ለመከላከል በውሃ መከተሪያ /ዳይክ/፣ በአፈርና ድንጋይ እንዲሁም የጎርፍ ውሃ መስመሩን ይዞ እንዲጓዝ እየተከናወኑ ያሉ ስራዎችን ተመልክቷል።
በጉብኝቱ የአፋር ክልል የቅድመ ጎርፍ መከላከል ስራ ከተቀመጠለት ጊዜ ዘግይቶ መጀመሩ ተገልጿል።
የክልሉ የጎርፍ አደጋ መከላከል አስተባባሪ አቶ ያህያ መሐመድ የጎርፍ መከላከል ስራውን እንዲያከናውን የአፋር ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ሚያዚያ 15 ቀን 2013 ዓ.ም ውል ታስሮ ወደ ስራ እንደሚገባ እቅድ ተይዞ እንደነበር ለኢዜአ ገልጸዋል።
ይሁንና ለስራዎቹ አገልግሎት የሚውሉ የማሽነሪ እቃዎች በጊዜ ባለመቅረባቸው የጎርፍ መከላካል ስራው ከአንድ ወር በላይ ዘግይቶ ለመጀመሩ ምክንያት መሆኑን ተናግረዋል።
ስራው ዘግይቶ ቢጀመርም የጎርፍ አደጋ ስጋት አለባቸው ተብለው በተለዩ ቦታዎች ላይ የውሃ መከተሪያ ግንባታን ጨምሮ ጎርፉ መስመሩን ስቶ እንዳይወጣ የሚያስችሉ የቴክኒክ ስራዎች እየተከናወኑ ነው ብለዋል።
ባለፈው ዓመት በሰዎችና በንብረት ላይ የደረሰው ጉዳት ዳግም እንዳይከሰትና በክልሉ ነዋሪ ላይ ስጋት እንዳይፈጠር ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝም ገልጸዋል።
የመካከለኛውና የታችኛው አዋሽ ጎርፍ መከላከልና መቆጣጠር ፕሮጀክት ተጠሪ መሐንዲስ ኢንጂነር ብርሃኑ ውቤ በበኩላቸው ከፌዴራል መንግስት ጋር በመነጋገር በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የማሽነሪ አቅርቦት መሻሻሉን ገልጸዋል።
በአፋር ክልል የጎርፍ አደጋ ስጋት አለባቸው ተብለው በተለዩ ቦታዎች የተጀመሩ ስራዎችን በ10 ቀን ለማጠናቀቅ መታቀዱንና ስራውን በፍጥነት ለማጠናቀቅ ተጨማሪ ማሽነሪዎች እንደሚያስፈልጉ አመልክተዋል።
የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዳነች ያሬድ በፌዴራል መንግስት በሰባት ክልሎችና ስድስት ተፋሰሶች ለሚከናወኑ የቅድመ ጎርፍ መከላከል ስራዎች መንግስት 600 ሚሊዮን ብር መድቦ የነበረ ቢሆንም ገንዘቡ ዘግይቶ በመለቀቁ ምክንያት ስራዎቹ በፍጥነት እንዳይጀመሩ አድርጓል ብለዋል።
በዚህ ምክንያት በአፋር ክልል ዘግይተው የተጀመሩ የጎርፍ መከላከል ስራዎችን በተቻለ ፍጥነት ለማጠናቀቅ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በክረምቱ ወቅት የኮንስትራክሽን ስራዎች እየተቀዛቀዙ በመሆኑ ከአዲስ አበባ ማሽነሪዎችን ወደ ክልሉ በማምጣት ስራውን የማፋጠን ተግባር እየተከናወነ እንደሆነም አክለዋል።
የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አብርሃ አዱኛ የጎርፍ አደጋን መከላከል የሚያችሉ እንቅስቃሴዎች ከ2013 ዓ.ም መግቢያ አንስቶ ቢኖሩም ለስራው የሚያስፈልገው በጀት ከገንዘብ ሚኒስቴር የተለቀቀው ሚያዚያ 15 ቀን 2013 ዓ.ም እንደሆነ ተናግረዋል።
በአፋር ክልል የቅድመ ጎርፍ መከላከል ስራው ዘግይቶ በመጀመሩ ምክንያት አሁናዊ አፈጻጸሙ 20 በመቶ ብቻ እንደሆነ ገልጸዋል።
ይሁንና ስራዎች ዘግይተው ቢጀመሩም የጎርፍ አደጋ በዋናነት ያጠቃቸዋል በሚባሉ አካባቢዎች እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች የክልሉን የጎርፍ ስጋት መከላከል በሚያስችል ደረጃ ላይ ይገኛል ነው ያሉት ዶክተር አብርሃ።
የጎርፍ አደጋ መከላከል ስራው ካለው ሁኔታ አንጻር ለአፋር ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ብቻ የሚተው ባለመሆኑ ስራውን ለማፈጠን የአዋሽ ተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤት ባለሙያዎች ስራው ላይ እንዲገቡ ተደርጓል ብለዋል።
በአዋሽ ተፋሰስ ያለውን የጎርፍ አደጋ በዘላቂነት ለመፍታት ግድቦችን መገንባት መፍትሔ እንደሆነና ለዚህም የዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ጠቁመዋል።
የግድቡ ግንባታ ዓመታትን የሚወስድ በመሆኑ የተፋሰሱን የጎርፍ ስጋት ለማቃለል የተጠናከረ የውሃ መከተሪያ መገንባትን ጨምሮ ሌሎች በመካከለኛ ጊዜ የታቀዱ የጎርፍ መከላከል ስራዎች ይሰራሉ ብለዋል።
የአፋል ክልል መንግስት ለጎርፍ አደጋ መከላከል ስራው ቁርጠኝነት እንደሚጠበቅበትና ሕዝቡም በመከላከሉ ተግባር ተሳትፎውን እንዲያሳድግ ሚኒስትር ዴኤታው ጥሪ አቅርበዋል።
በአፋር ክልል በነሐሴ 2012 ዓ.ም በአዋሽ ወንዝ ሙላትና ደራሽ ጎርፍ ከ27 ሺህ በላይ ሰዎች ከመኖሪያቸው መፈናቀላቸውንና 67 ሺህ ሰዎች ተገጂ እንደነበሩ የክልሉ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በወቅቱ ገልጾ ነበር።
ከ10 ሺህ በላይ እንስሳት በጎርፍ አደጋው ጉዳት እንደረሰባቸውም ተገልጿል።
የአዋሽ ወንዝ በየዓመቱ በዝናብ ወቅት ሞልቶ በሚያስከትለው የጎርፍ መጥለቅለቅ ሳቢያ በአፋር ክልል ተደጋጋሚ ጉዳት ያደርሳል።
በዘንድሮው ክረምት በአገር አቀፍ ደረጃ 246 አካባቢዎች ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ይሆናሉ ተብለው መለየታቸው ይታወሳል።
የብሔራዊ አደጋ ሥጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በዘንድሮው ክረምት በአገር አቀፍ ደረጃ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ይሆናሉ ተብለው ለተለዩ 520 ሺህ ዜጎች ድጋፍ የሚውል ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት መያዙን በቅርቡ ለኢዜአ ገልጿል።