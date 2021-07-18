አዲስ አበባ፣ ሀምሌ 11/2013 ( ኢዜአ) በአዋሽ ተፋሰስ የጎርፍ አደጋን ለመከላከል በ195 ሚሊዮን ብር ወጪ የቅድመ መከላከል ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑ ተገለጸ።
በውሃ፣መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አብርሃ አዱኛ የተመራ የልዑክ ቡድን በአፋር ክልል ገቢረሱ ዞን አሚባራ ወረዳ ‘የታችኛዉ አዋሽ ተፋሰስ’ ተብሎ የሚጠራዉ አካባቢ ያለዉን የጎርፍ ቅድመ መከላከል ስራዎችን ጎብኝቷል።
በዘንድሮው ክረምት በሀገር አቀፍ ደረጃ 246 አካባቢዎች ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ይሆናሉ ተብለው መለየታቸው ይታወሳል።
በዚህም በሰባት ክልሎችና በስድስት ተፋሰሶች በስድስት መቶ ሚሊዮን ብር ወጪ የጎርፍ ቅድመ መከላከል ስራዎች እየተከናወኑ ሲሆን፤ ከእነዚህም መካከል በአፋር ክልል እየተከናወነ ያለው ተግባር ተጠቃሽ ነው።
በአፋር ክልል በሚገኘው የአዋሽ ተፋሰስ በ195 ሚሊዮን ብር ወጪ የውሃ መከተሪያ (ዳይክ) ጨምሮ የተለያዩ የቅድመ መከላከል ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ።
በውሃ፣መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አብርሃ አዱኛ የተመራው የልዑክ ቡድንም እነዚህን ተግባራት ተዘዋውሮ ጎብኝቷል።
በአፋር ክልል የሚገኙ ዘጠኝ ወረዳዎች ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ይሆናሉ ተብለው ተለይተዋል፡፡
የብሔራዊ አደጋ ሥጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በቅርቡ ለኢዜአ እንደገለጸው፤በዘንድሮው ክረምት በሀገር አቀፍ ደረጃ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ይሆናሉ ተብለው ለተለዩ 520 ሺህ ዜጎች ድጋፍ የሚውል ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት ተይዟል ።