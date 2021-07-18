በትግራይ ክልል ያሉ ህፃናትን ወደ ግጭት ቀጣና ሳይሆን “እንደ እኛ ወደ ትምህርት ቤት መሄድን ይፈልጋሉ”… ታዳጊ ህፃናት

አዲስ አበባ፤ ሐምሌ 11/2013 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል ያሉ ህፃናትን ወደ ግጭት ቀጣና ሳይሆን “እንደ እኛ ወደ ትምህርት ቤት መሄድን ይፈልጋሉ” ሲሉ በአዲስ አበባ የሚገኙ ታዳጊ ህፃናት ገለፁ።
ታዳጊ ሕጻናቱ ለኢዜአ በሰጡት አስታያየት በተለያዩ በትግራይ ክልል የተከሰተውን ችግር በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ይሰማሉ። ሕጻናት ግጭት በተከሰተበት አካባቢ ተሰማርተው በምስል በመመልከታቸው አዝነዋል። ቁጭት ተሰምቷቸዋል። “እንደኛ መማር አለባቸው” በሚል ሀሳባቸውን ይሰነዝራሉ።
ሕጻናትን ግጭት በሚካሄድባቸው አካባቢዎች በመግባት ተዋጊ ኃይሎችን እንዲያገለግሉ ማሰማራት በዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት በጦር ወንጀለኝነት እንደሚያስፈርጅ የተባበሩት መንግሥታት የሕጻናት መብቶች ኮንቬንሽን ይደነግጋል።
ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ አገራት ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ያሉ ታዳጊ ወጣቶችን በግጭት ቀጣና ውስጥ እንዲገኙ ማድረግ እንደማይገባ ተማምነው ስምምነት ፈርመዋል።
በህጻናት መብት ላይ ያተኮረው በተሻሻለው የጄኔቫ ስምምነት ከ15 በታች የሆኑ ታዳጊዎች የግድ በጦር ሜዳ መካከል ተገኝተው ቃታ እየሳቡ ስለሚዋጉ ብቻ “ወታደር” እንደማይባሉ በግልጽ ያስቀምጣል።
ይልቁንም በዐውደ ግንባር እየተገኙም ቢሆን ለሠራዊት አባላት በመላላክና በማገልገል የሚሳተፉ ከሆነም ጠብመንጃ አንግበው ከሚዋጉት እኩል “ወታደር” ተብለው እንደሚሰየሙ በዝርዝር ይገልጻል።
በኢትዮጵያ ይህንን ዓለም አቀፍ ስምምነት በሚጥስ ሁኔታ አሸባሪው ህወሓት ታዳጊ ህጻናትን ጠብመንጃና ሌሎች ወታደራዊ ቁሳቁሶችን በማሸከም ግጭት ወዳለበት አካባቢ ሲያሰማራቸው ለዓለም ህዝብ በግልጽ አሳይቷል።
አሸባሪው ህወሓት ህጻናትን ከእናቶቻቸው ጉያ እየነጠቀና ከቤታቸው ጎትቶ እያወጣ ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች እየላከ መሆኑን አሁን ላይ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ያሳያሉ።
ኢዜአ በዚህ ጉዳይ ላይ ያነጋገራቸው በአዲስ አበባ የሚገኙ ታዳጊ ህፃናት “ህፃናትን ወደ ግጭት ቀጣናዎች መላክ የነገ አገር ተረካቢዎችን ህይወት መንጠቅ ነው” ብለዋል።
ህፃናን ለፖለቲካ ትርፍ ሲባል መጠቀሚያ ማድረግ እንደማይገባ የገለፁት ታዳጊ ህፃናት፤ “እድሜያቸው ለትምህርት እንጂ ለወታደርነት ብቁ አይደሉም” ብለዋል።
ታዳጊ ህፃናትን በግጭት ቀጠና ውስጥ በማስገባት እንዲሞቱ ማደረግ የነገ አገር ተረካቢዎችን ማጥፋት ነውም ብለዋል።
ይህ ድርጊት እንዲቆም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለጉዳዩ ትልቅ ትኩረት እንዲሰጥም ጥሪ አቅርበዋል።
ወላጆች እንደ ወላጅ ልጆቻቸውን ወደ ግጭት ቀጠናው እንዳይገቡና የነገ አገር ተረካቢ ብቁ ዜጋ እንዲሆኑ ወደ ትምህርት ቤት እንዲልኳቸው ጠይቀዋል።