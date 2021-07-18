ኢትዮጵያን ከተደቀኑባት ጫናዎችና ፈተናዎች ለመታደግ ዝግጁ ነን -የጂንካ ወጣቶች

ጂንካ፣ ሐምሌ 11/ 2013 (ኢዜአ)ኢትዮጵያን ከውስጥና ከውጭ ከተደቀኑባት ጫናዎችና ፈተናዎች ለመታደግ ከምንጊዜውም በላይ ዝግጁ ነን ሲሉ የጂንካ ከተማ ወጣቶች አስታወቁ።
“በሀገሪቱ በተለያዩ ቦታዎች ሁከት በመፍጠር ሀገሪቱን ለውጭ ወራሪ ሀይሎች አሳልፈው ለመስጠት የሚያሴሩ ባንዳዎችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አደብ ማስገዛት ይገባል” ሲሉም ወጣቶቹ ለኢዜአ ገልጸዋል።
ከከተማው ወጣቶች መካከል ምትኩ ንጉሴ ለኢዜአ በሰጠው አስተያየት ኢትዮጵያ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የሚለያት ነጻነቷን አስከብራ የቆየች በመሆኗ ነው።
“በተለይ ምዕራባዊያን እንደፈለጉ ሊዘውሯት ብሎም ሞግዚታዊ አሰተዳደራቸውን ሊመሰርቱባት ስላልቻሉ በውስጣቸው የተፈጠረውን ቁጭት ለመወጣት ሁል ጊዜ ከጠላቶቻችን ጎን ይሰለፋሉ” ብሏል።
“ኢትዮጵያዊን የራሳችን ባህል ፣ ወግና ታሪክ ያለን ነፃነታችንን በደምና በአጥንታችን ያስከበርን ሉዓላዊ ሀገር በመሆናችን የትኛውም ሀይል እጃችንን ሊጠመዝዝ አይችልም” ሲል ተናግሯል።
“በአሁኑ ወቅት በሁሉም አቅጣጫዎች በሀገራችን ላይ የተደራጀ ዘመቻ የተከፈተ ያህል ይሰማኛል” ያለው ወጣቱ “ሴራውን ለማምከን ሁላችንም በአንድነት ልንሰለፍ ይገባል” ብሏል።
“ወጣቶች ኢትዮጵያ ላይ የተደቀኑ ጫናዎችና ፈተናዎችን በመገንዘብ ሀገሪቱን ለመታደግ ከምንጊዜውም በላይ የመንግስትን ጥሪ ልንጠብቅ ዝግጁ ነን – ሲል ቁርጠኝነቱን ገልጿል።
ወጣት ግዳጁ ጎሮጊ በበኩሉ “ሀገራችን በትክክለኛው የእድገት ጎዳና ላይ መሆኗን የተገነዘቡ የውጭ ሀይሎች ውስጣዊ ባንዳዎችን በተላላኪነት በመጠቀም እድገታችንን ለማኮላሸትና በድህነት አዘቅት ውስጥ እንድንኖር ለማድረግ ሌት ተቀን ሴራ እየጎነጎኑ ነው” ብሏል።
ግብፅና ሱዳን ቀደም ሲል የህዳሴው ግድብ ከፖለቲካዊ ፍጆታ በዘለለ ተጠናቆ ሀይል ሊያመነጭ አይችልም የሚል እሳቤ ቢኖራቸውም ግድቡ ወደ መገባደዱ ደረጃ ሲደርስና ሀይል ለማመንጨት ዝግጁ መሆኑን ሲገነዘቡ ወዲህና ወዲያ መራወጥ መጀመራቸውን አመልክቷል።
“ይሁንና ሀገራችንን በያዘችው ፅኑ አቋም በህዳሴ ግድቡ ዙሪያ የሚደርግባትን ጫና መቋቋም ትችላለች” ብሏል ።
ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድቡ ዙሪያ ያከናወነችው የዲፕሎማሲ ሥራ ውጤት ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ እንደሚችል ጠቅሷል።
“ውጫዊ ሴራዎችን ለማምከን በቅድሚያ አንድንታችንን ማስጠበቅ ይገባል” ያለው ደግሞ ወጣት ካሳሁን ፍቅሬ ነው።
ወጣቱ እንዳለው በሀገሪቱ በተለያዩ ቦታዎች ሁከት በመፍጠር ሀገሪቱን ለውጭ ወራሪ ሀይሎች አሳልፈው ለመስጠት የሚያሴሩ ባዳዎችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አደብ ማስገዛት ይገባል።
“ጁንታው ህፃናትን ወደ ጦርነት በመማገድ ከሀዲነቱን በይፋ አሳይቷል” ያለው ወጣት ካሳሁን የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነን የሚሉ አካላት ጉዳዩን ሰምተው እንዳልሰሙ ጆሮ ዳባ ልበስ ማለታቸው ድብቅ ሴራ እንዳላቸው ማሳያ መሆኑን ጠቁሟል።
በእርዳታ ሰበብ የጦር መሳሪያዎች ለማስገባት የሚደረጉ ጥረቶችንም መንግስት በንቃት እንዲከታተል ወጣቶቹ አሳስበዋል፡፡
“በሀገራችን ጉዳይ አንደራደርም” ያሉት ወጣቶቹ በማንኛውም ሰዓት ሀገራዊ ጥሪ ቢቀርብላቸው ለኢትዮጵያ ህልውና ዘብ ለመቆም ዝግጁ እንደሆኑ አረጋግጠዋል።