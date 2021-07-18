በደቡብ ኦሞ ከ140 ሺህ በላይ ወጣቶች የሚሳተፉበት የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ተጀመረ

ጂንካ፣ ሐምሌ 11/ 2013 (ኢዜአ) በደቡብ ኦሞ ዞን ከ140 ሺህ በላይ ወጣቶች የሚሳተፉበት የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ተጀመረ።
መርሃ ግብሩ የአቅመ ደካሞችንና ጧሪ ያጡ አረጋዊያን ቤት በማደስና በደም ልገሳ ዛሬ ተጀምሯል።
የዞኑ ሴቶች፣ህፃናትና ወጣቶች መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ናኪያ አንቆሲያ መርሃ ግብሩን በጂንካ ከተማ በይፋ ሲያስጀምሩ እንዳሉት በመርሀ ግብሩ ከሚሳተፉ ወጣቶች መካከል ግማሽ ያህሉ ሴቶች ናቸው።
ወጣቶቹ በዞኑ ለአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ የተለያዩ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት እንደሚሰጡ ተናግረዋል ።
በወጣቶቹ ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል የማጠናከሪያ ትምህርት፣ የሰላም እሴት ግንባታ፣የመንገድ ደህንነት፣ የከተሞች ፅዳትና ውበት ፣የአካባቢ ጥበቃና ደን ልማት፣ የአረጋዊያን ድጋፍና እንክብካቤ ስራዎች እንደሚገኙበት አመልክተዋል ።
በመርሀ ግብሩ 64 ሚሊየን ችግኞች እንደሚተከሉ ጠቁመዋል።
ለሁለት ወራት በሚቆየው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት 500 ሺህ የሚጠጉ የአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የሰብአዊና የማህበራዊ ልማቶችና ድጋፎች ለማከናወን መታቀዱን አስታውቀዋል።
የቤት እድሳት ከተጀመረላቸው አረጋዊያን መካከል አቶ አሻግሬ ገብረ ማሪያም እንደተናገሩት ጎጇቸው እድሜ
ጠገብ በመሆኗ ክረምት በገባ ቁጥር ሲቸገሩ ቆይተዋል።
አቅመ ደካማና ጧሪና ደጋፊ የሌላቸው በመሆናቸው ጎጇቸውን ማደስ እንዳልቻሉ ጠቁመው ዘንድሮ አስታዋሽ አግኝተው ቤታቸው በመታደሱ መደሰታቸውን ገልጸዋል ።
በሰላም ሚኒስትር በሚመራው ብሔራዊ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በደቡብ ኦሞ ዞን የበጎ ፍቃድ አገልግሎት እንዲሰጡ ከተላኩ 11 በጎ ፍቃደኛ ወጣቶች መካከል አብርሃም ክንድይሁን በቡድኑ ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች የዩኒቨርሲቲና የኮሌጅ ምሩቃን እንደሆኑ ተናግሯል።
ወጣቱ እንዳለው አባላቱ በዋናነት ሀገራዊ እሴቶች ላይ በማተኮር ማህበረሰባቸውን የሚያገለግሉ ናቸው።
“በተማርንበት የሙያ መስክ የማጠናከሪያ ትምህርት ለተማሪዎች ለመስጠት ተዘጋጅተናል” ብሏል።
ሌላው የጂንካ ከተማ ነዋሪ ወጣት ተመስገን ዘሪሁን በበኩሉ በዘንድሮ የክረምት የበጎ ፍቃድ ስራ በርካታ የከተማው ወጣቶች በጋራ ተሳታፊ መሆናቸውን ተናግሯል።
በዋናነትም የአቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ እንደሚሰማሩ አመልክቷል ።
በዞኑ ከሚገኙ አርብቶ አደር አካባቢዎች አንዱ በሆነው የበና ፀማይ ወረዳ ነዋሪ ወጣት ደመና አላ በበኩሉ አካባቢው ቆላማ በመሆኑ ስነ-ምህዳርን ለመጠበቅ በተራቆቱ ስፍራዎች ችግኞች የመትከል ሥራ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጿል።
እንደ ወጣቱ ገለጻ በኮቪድ 19 ዙሪያ ለአርብቶ አደሩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችም በስፋት ይከናወናሉ።