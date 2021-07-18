ፅዱና ምቹ ከተሞችን ለመፍጠር ተቋማዊ የማስፈፀም አቅም በመገንባት ላይ እየተሰራ ነው

አዳማ፣ ሐምሌ 11/2013 (ኢዜአ) ፅዱ፣ አረንጓዴና ለነዋሪዎች ምቹ የሆኑ ከተሞችን ለመፍጠር ተቋማዊ የማስፈፀም አቅም በመገንባት ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ እንደሚገኝ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ በተባበሩት መንግስታት የከተሞች ልማትና እድገት ፕሮግራም ስር ከሚገኙ ክልሎች ውስጥ የኦሮሚያን ክልል ያለፉት የሶሰት ዓመታት አፈፃፀም ዛሬ በአዳማ መገምገም ጀምሯል።
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚንስትር ዴኤታ ዶክተር መስፍን አሰፋ በወቅቱ እንደገለጹት ባለፉት ሶስት ዓመታት በአስሩ ክልሎችና በድሬደዋ ከተማ አስተዳደር ስር የሚገኙ 117 ከተሞች የፕሮግራሙ ተጠቃሚ ሆነዋል።
በፕሮግራሙ የከተሞች ተቋማዊ የማስፈፀም አቅም፣ የመሰረተ ልማትና አገልግሎት ተደራሽነት፣ የሴቶች ተጠቃሚነት እንዲሁም በስራ እድል ፈጠራ ረገድ መሻሻሎች መታየታቸውን ገልጸዋል።
ፅዱ፣ አረንጓዴና ለነዋሪዎች ምቹ የሆኑ ከተሞችን ለመፍጠር መነሻ የሚሆኑ ተግባራት መከናወናቸውን ጠቅሰው በአካባቢ ልማትና የአየር ንብረት ለውጥ መለዋወጥ የማይበገሩ ከተሞችን ለመፍጠር ጅምር ስራዎች መኖራቸውን አመልክተዋል።
በፕሮግራሙ የፋይናንስ አሰራር ግድፈት፣ የከተማ ነዋሪዎች አገልግሎቱን በወቅቱ ያለማግኘት፣ የሪፖርት መዘግየት እንዲሁም በአሰራር ላይ ቅንጅትና ትብብር ያለመኖር ደግሞ የታዩ ክፍተቶች መሆናቸውን ጠቁመዋል።
ዶክተር መስፍን አክለው ችግሮቹን ለመፍታት ከፌዴራል ጀምሮ በክልሎችና ከተሞች ያሉ አስፈፃሚ አካላት የጋራ ፕሮግራም የክትትልና ድጋፍ አቅጣጫ ማስፈለጉን አመልክተዋል።
የኦሮሚያ ክልል በልማት ፕሮግራሙ 38 ከተሞች ተጠቃሚ ያደረገ በመሆኑ የፋይናንስ ወጪ፣ የመሰረተ ልማት አፈፃፀምና የተገኙት ውጤቶችን ለመገምገምና ቀጣይ የጋራ አቅጣጫ ለማስቀመጥ የግምገማ መድረኩ መዘጋጀቱን ዶክተር መስፍን አስታውቀዋል።
የኦሮሚያ ከተማና ቤቶች ልማት ቢሮ ሃላፊ አቶ ጀማል ከድር በበኩላቸው በክልሉ ባለፉት ሶስት ዓመታት የመሰረተ ልማት አቅርቦት ጥራትና የዜጎች ተጠቃሚነት እያደገ መምጣቱን ገልጸዋል።
በተለይም የፕሮግራሙ ተጠቃሚ በሆኑ 38 ከተሞችን ፅዱ፣ አረንጓዴና ለዜጎች ምቹ እንዲሆኑ ከማስቻል አንፃር አበረታች ስራ መከናወኑን አመልክተዋል።
በአዳማ ከተማ ለሁለት ቀናት በሚቆየው መድረክ ላይ ከሚኒስቴሩና ተጠሪ ተቋማት እና ከኦሮሚያ ክልል ከተሞች የተውጣጡ የስራ ሃላፊዎች እየተሳተፉ ነው።