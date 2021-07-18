ሰንሻይን ኢንቨስትመንት ግሩፕ በችግር ውስጥ የሚገኙ የ1 ሺህ 200 ተማሪዎችን ሙሉ ወጪ ሸፍኖ በማስተማር ላይ እንደሚገኝ ገለጸ

አዲስ አበባ፣ ሃምሌ 11/2013(ኢዜአ) ሰንሻይን ኢንቨስትመንት ግሩፕ ባስገነባቸው ሶስት ትምህርት ቤቶች የ1 ሺህ 200 ወላጅ አልባና የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ልጆችን ሙሉ ወጪ ሸፍኖ በማስተማር ላይ እንደሚገኝ ገለጸ፡፡
የሰንሻይን ኢንቨስትመንት ግሩፕ ፕሬዘዳንት ሳሙኤል ታፈሰ ለኢዜአ እንደገለጹት ትምህርት ቤቶቹ ነቀምት፣ በአክሱምና በጉራጌ ዞን አጌና ወረዳ የሚገኙ ናቸው።
ትምህርት ቤቶቹ ላለፉት 12 ዓመታት አገልግሎት እየሰጡ እንደሚገኙ ጠቅሰው፤ በአሁኑ ወቅትም 1 ሺህ 200 ተማሪዎች ሙሉ ወጪያቸው ተሸፍኖ በትምህርት ቤቶቹ እየተማሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
ኢንቨስትመንት ግሩፑ የመምህራንን ደመወዝ ጨምሮ ለትምህርት ቤቶቹ ቋሚ በጀት በመመደብ የዜግነት ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑንም ነው ያብራሩት።
በችግር ውስጥ ያሉ ወገኖችን መርዳት የዜግነት ግዴታ ነው የሚሉት አቶ ሳሙኤል፤ የኢንቨስትመንት ግሩፑ በተጨማሪ በ85 ሚሊዮን ብር በአዲስ አበባ የአረጋዊያን ማዕከል ማስገንባቱን ገልጸዋል፡፡
ማዕከሉ በችግር ውስጥ ያሉ 700 አረጋዊያን ማስተናገድ እንደሚችልም ጠቁመዋል።
ማዕከሉ ስራ ሲጀምር ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ለማድረግ ለኪራይ የሚሆን ባለ ሁለት ወለል ህንጻ በመገንባት ላይ እንደሚገኝም ጨምረው ገልጸዋል፡፡
ሀገርን መለወጥ የሚቻለው እርስ በርስ በመደጋገፍ መሆኑን ገልጸው፤ ሌሎች ባለሃብቶችም በችግር ውስጥ ላሉ ወገኖች ድጋፍ በማድረግ ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በትምህርት ቤቶቹ ልጆቻቸውን እያስተማሩ ያሉ ወላጆች በበኩላቸው ኢንቨስትመንት ግሩፑ እያደረገው ያለው በጎ ተግባር ልጆቻቸው በችግር ምክንያት ትምህርት እንዳያቋርጡ ማድረጉን ተናግረዋል።
ትምህርት ቤቱ በአካባቢያቸው መከፈቱ ለእለት ገቢ ሲባል የሚደረግን የህጻናት ጉልበት ብዝበዛ እንዲቀንስ ጉልህ ሚና መጫወቱን አንስተው፤ ለኢንቨስትመንት ግሩፑ ምስጋና አቅርበዋል።
ተማሪዎቹ በሰጡት ሀሳብም ኢንቨስትመንት ግሩፑ ከሚሰጠው የነጻ የትምህርት እድል በተጨማሪ የኪስ ገንዘብ እየሰጣቸው በትምህርታቸው እንዲበረቱ እያደረገላቸው መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ሰንሻይን ኢንቨስትመንት ግሩፕ በደብረ ብርሃን ከተማ 4ኛ ትምህርት ቤት በማስገንባት ላይ እንደሚገኝም ገልጿል።
የሰንሻይን ኢንቨስትመንት ግሩፕ አመራሮችና ሰራተኞች ሶስተኛውን ሀገር አቀፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብር በማስመልከት በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን በአጌና ወረዳ ከ 5 ሺህ በላይ ችግኝ ተክለዋል፡፡
በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩም የሰንሻይን ፊላንትሮፒ ፋውንዴሽን ተማሪዎች ተሳትፈዋል፡፡