ለሚዛን አማን ሁለገብ ስታዲየም ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ

ሐዋሳ፣ ሐምሌ 11/2013 (ኢዜአ) በቤንች ሸኮ ዞን በሚዛን አማን ከተማ ከ67 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ለሚገነባው ሁለገብ ስታዲዬም የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ።
የመሰረት ድንጋዩን ያስቀመጡት የቤንች ሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፍቅሬ አማንና የዞኑ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሪት ወርቅነሽ ባድንሳ ናቸው።
የዞኑ ባህል፣ ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ኮይካ በወቅቱ እንዳሉት ስታዲየሙ ከሶስት ዓመታት ባልበለጠ ጊዜ ተጠናቆ ለአገልግሎት ይበቃል።
“የስታዲዬሙ መገንባት በአካባቢው የሚታየውን የስፖርት ማዘውተሪያ ሥፍራ ችግር ለማቃለል ያስችላል “ብለዋል።
የሚመለከታቸው አካላት እንዲሁም ህብረተሰቡ የስታዲዬሙ ግንባታ እስኪጠናቀቅ በባለቤትነት የቅርብ ክትትል እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
መምሪያው ስፖርት የአንድነት፣ የመተሳሰብ፣ የኢትዮጵያዊነትና የአብሮነት ተምሣሌት ስለሆነ ዘርፉን ይበልጥ ለማዘመን እንደሚሰራ አስታውቀዋል።