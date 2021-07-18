የደቡብ ክልል ባህል፣ ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ አመራርና ሠራተኞች በእንጦጦ ፓርክ በመገኘት አረንጓዴ አሻራቸውን አሳረፉ

ሐምሌ 11 ቀን 2013 (ኢዜአ) የደቡብ ብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች ክልል ባህል፣ ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ አመራርና ሠራተኞች በእንጦጦ ፓርክ በመገኘት አረንጓዴ አሻራቸውን አሳርፈዋል።
በችግኝ ተከላው መርሃ-ግብር በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የባህል፣ ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ ሀላፊ አቶ ኃይለማርያም ተስፋዬ ጨምሮ የቢሮው አመራሮች እና ሠራተኞች ተሳትፈዋል።
አቶ ኃይለማርያም ተስፋዬ በዚህ ወቅት የቢሮው ሰራተኞች በክልሉ ለሚሰሩ የቱሪዝም ስራዎች ልምድ እንዲወስዱ በማሰብ በእንጦጦ ፓርክ አረንጓዴ አሻራቸውን እንዲያሳርፉ መደረጉን ተናግረዋል።
የቢሮው ሰራተኞች በቀጣይ በቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች ላይ ሀገር በቀል ችግኞች እንደሚተክሉም ነው የገለጹት።
በመርሃ-ግበሩ የተሳተፉ የቢሮው ሰራተኞች የመዲናዋን ገጽታ እየቀየሩ ያሉ የልማት ስራዎችን እንደጎበኙም ጠቁመዋል።
በመርሃ ግብሩ የተሳተፉ ሰራተኞች በበኩላቸው የቱሪስት መዳረሻ የሆኑ ቦታዎችን በመንከባከብና በመጠበቅ ለመጭው ትውልድ የማሸጋገር ኃላፊነት እንዳለባቸው ተናግረዋል።
የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ኢትዮጵያን ለቱሪዝም ምቹ በማድረግ ረገድ ሚናው የጎላ መሆኑንም ገልጸዋል።