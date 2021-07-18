በሐረሪ ክልል ለህዳሴ ግድብ ግንባታ ከ14 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተሰበሰበ

ሐረር፤ ሐምሌ 11 ቀን 2013(ኢዜአ) በሐረሪ ክልል ለታላቁ የአትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ማስፈጸሚያ እንዲውል ከ14 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተሰበሰበ።
የህዳሴ ግድብ ዋንጫ በሐረሪ ክልል የነበረውን ቆይታ አጠናቆ ወደ ድሬዳዋ አስተዳደር ዛሬ ተሸኝቷል።
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ እንዳሉት ዋንጫው በክልሉ በነበረው የአምስት ወራት ቆይታ በዘጠኝ ወረዳዎች፣ ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶችና ሌሎች አካባቢዎች በማዟዟር ገቢው ተሰብስቧል።
የክልሉ ሕዝብ የግድቡ ግንባታ እንዲጠናቀቅ ተሳትፎውን እንዲያጠናክር ምክትል ርዕሰ መስተዳድሯ አሳስበዋል።
ዋንጫው ክልሉ በነበረው ቆይታ ከፍተኛ ተሳትፎ ላደጉ አካላት ምስጋና ያቀረቡት ደግሞ የሐረሪ ክልል የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ማስተባበሪያ ብሄራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሄኖክ ሙሉነህ ናቸው።
በክልሉ የግድቡን ግንባታ የተመለከተ የቅስቀሳና የግንዛቤ ሥራ መከናወኑንም ገልጸዋል።
“በቀጣይም ለግድቡ ግንባታ ገቢ ለማሰባሰብ የሚደረገው እንቅስቃሴ ይጠናከራል” ብለዋል።
በገቢ አሰባሰብ ጋር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ወረዳዎች፣ ተቋማትና ባለሀብቶች እውቅና ተሰጥቷል።