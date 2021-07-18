የድሬዳዋን የማህበራዊ አገልግሎት ችግሮች ለማቃለል ተቀናጅተን እንሰራለን- በጎ ፋቃደኞች

ድሬዳዋ ሀምሌ 11/2013 (ኢዜአ) የድሬዳዋን የማህበራዊ አገልግሎት ችግሮች ለማቃለል ተቀናጅተው እንደሚሰሩ የክረምት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተሳታፊዎች ገለጹ።
በድሬዳዋ ከ55ሺ በላይ ወጣቶች የሚሳተፉበት የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት መርሀ ግብር ትላንት ተጀምሯል ።
የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት አፈ ጉባዔ ፈጡም ሙስጠፋ፣ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ ንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ ከድር ጁሃርና የካቢኔ አባላት በተገኙበት መርሀ ግብሩ ተጀምሯል።
በከተማው የተዘጉ የጎርፍ መውረጃዎችና የፊታችን ማክሰኞ ለሚከበረው የኢድ አል አድሃ በዓል መስገጃ ስፍራን በማጽዳት ነው መርሀ ግብሩ የተጀመረው ።
በተጨማሪም ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ደም በመለገስና የአቅመ ደካሞችን ቤቶች ጥገናና እድሳት ሥራዎችም በእለቱ ተጀምረዋል ።
በአገልግሎቱ የተሳተፉት ወጣቶች ለኢዜአ እንደተናገሩት የገጠርና የከተማ ማህበራዊ ችግሮችን ለማቃለል ተቀናጅተው ለመስራት ተዘጋጅተዋል።
ወጣት ዮሐንስ ጌታቸው ለሰው ልጅ በሙሉ መልካም ማድረግና መደገፍ የህሊና ደስታ የሚሰጥ ታላቅ ተግባር መሆኑን ገልጾ “ድሬዳዋን በክረምቱ ወራት ፅዱና ውብ የመኖሪያ ስፍራ ለማድረግ ቆርጠን ተነስተናል” ብሏል።
ወጣት ሳሚያ ከሊፍ በበኩሏ “ወጣቱ በሀገርና በአካባቢው ልማትና ሰላም ጥበቃ ድርሻውን መወጣቱ የእርስ በርስ ግንኙነቱን የሚያጠናክርና ለወደፊት ህይወቱ ዕውቀት የሚገበይበት አጋጣሚ ይፈጥራል” ብላለች።
“ወጣቶች በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ በጋራ መሰባሰባቸው ህብረታቸውንና አንድነታቸውን አጠናክረው ሀገር ለማሻገር ያግዛቸዋል” ያለው ደግሞ በሰላም ሚኒስቴር አስተባባሪነት ለበጎ ሥራ የተሰማራው ወጣት መሐመድ ሐጂ ነው።
ወጣት ፍፁም አበበ በበኩሉ በዘንድሮው ክረምት ድሬዳዋን አረንጓዴ ለማልበስ የተጀመረውን ዘመቻ ለማሳካት በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ተናግሯል።
ደም የለገሰው ወጣት ምትኩ ቶላ “ዛሬ እየሰጠን የምንገኘው ደም ህይወቱን ለሰጠን ሰራዊት ያለንን ድጋፍና አክብሮት ያሳያል” ብሏል።
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ አስተዳደር ንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ ከድር ጁሃር ወጣቶቹ የጀመሩት የልማት ሥራዎች የድሬዳዋን ማህበራዊ ችግሮች ትርጉም ባለው መንገድ የሚያቃልሉ ናቸው ብለዋል።
አስተዳደሩ ወጣቶቹ ያሰቡትን እንዲያሳኩ ድጋፍ እንደሚደረግ ገልጸዋል ።
በክረምት የበጎ አገልግሎት ተግባራት ላይ ከ40 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት የልማት ሥራዎች እንደሚከናወኑ የገለፁት ደግሞ የድሬዳዋ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽነር ሻኪር አህመድ ናቸው።
“በልማት ሥራዎች በገጠርና በከተማ የሚኖሩ ከ180 ሺህ በላይ ነዋሪዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ” ብለዋል።