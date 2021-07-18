ለሀገራዊ ጥሪ ምላሽ ለመስጠት ለሚንቀሳቀሰው የሀረሪ ክልል የፖሊስ አባላት ሽኝት ተደረገ

ሐምሌ 11 ቀን 2013 (ኢዜአ) ለሀገራዊ ጥሪ ምላሽ ለመስጠት ለሚንቀሳቀሰው የሀረሪ ክልል የፖሊስ አባላት የሽኝት መርሃ ግብር ተካሂዷል፡፡
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ትናንት ምሽት በተካሄደ የሽኝት መርሃ ግብሩ ላይ እንዳሉት የክልሉ ፖሊስ የክልሉን ሰላም ለማረጋገጥና የህግ የበላይነት ለማረጋገጥ እያከናወነ ካለው ተግባር በተጨማሪ ሀገራዊ ጥሪን ተከትሎ በከፍተኛ ተነሳሽነት ሞራል በግዳጁ ላይ ለመሳተፍ ያሳየው ቁርጠኝነት የሚደነቅ ነው።
በተለይም በአሁኑ ወቅት መደጋገፍ እና አንድነት አስፈላጊ ነው በመሆኑም የአሸባሪው የወያኔ ጁንታ ሀገርን የመበተን ሴራ ለመቀልበስ አንድነትን በማጠናከር መመከት ይገባል።
እድሉን ያገኛቹ አባላት ሀገራችን ችግር ባጋጠማት ወቅት ሀገርን በማዳን ተግባር በመሳተፋችሁ ልትኮሩ ይገባል ብለዋል።
ለተልዕኮ የሚሰማራው የክልሉ ፖሊስ በግዳጅ ወቅትም የተሟላ ስብዕና እና ስነምግባር በመላበስ ህዝባዊነቱን እንደሚያረጋግጥ እና ተልእኮውን በብቃትና በሀገር ፍቅር ስሜት እንደሚወጣ ያላቸውን እምነት ገልፀዋል።
ቡድኑ ስፍራው በዛሬው ዕለት ተልዕኮውን ወደሚወጣበት ግንባር እንደሚንቀሳቀስም ተመልክቷል።
የፖሊስ አባላቱ በበኩላቸው በሀገር ላይ የተደቀነውን ችግር ለመቅረፍ መሳተፍ በመቻላቸው እንዳስደሰታቸው በመግለፅ በተልዕኮውም በላቀ ተነሳሽነትና የሀገር ፍቅር ስሜት ግዳጃቸውን ለመወጣት እንደተዘጋጁ መናገራቸውን ከሐረሪ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።