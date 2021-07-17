ሐምሌ 10/ 2013 (ኢዜአ) ገለልተኛ ብሔራዊ የኢኮኖሚ ምክር ቤት ዶክተር ዓለማየሁ ስዩምን የምክር ቤቱ ሰብሳቢ አድርጎ መረጠ።
ምክር ቤቱ ከፕላንና ልማት ኮሚሽን ጋር በበየነ መረብ ሁለተኛ ስብሰባውን ዛሬ አካሂዷል።
በዚህም ዶክተር ዓለማየሁ ስዩምን በሰብሳቢነት፣ ፕሮፌሰር ብርሃኑ አበጋዝን በምክትል ሰብሳቢነት እንዲሁም ዶክተር ታደለ ፈረደን በፀሐፊነት መምረጡን አስታውቋል።
ዶክተር ዓለማየሁ ስዩም ረጅም ዓመት በኢኮኖሚ ዘርፍ የጥናትና መርምር ስራዎች የሰሩ ሲሆን በመምህርነትም አገራቸውን አገለግለዋል።
በአሁኑ ወቅት የኢንተርናሽናል ግሮዝ ሴንተር /IGC/ የተባለ አለም አቀፍ ተቋም ዋና ዳይሬክተር ናቸው።
በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ልማት ፖሊሲ በተገቢው ጥናትና ምርምር ለማዳበር እንዲሁም ምክረ ሀሳብ ለማቅረብ ገለልተኛ ብሔራዊ የኢኮኖሚ ምክር ቤት በታህሳስ 2013 ዓ.ም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መቋቋሙ ይታወሳል።
ምክር ቤቱ ለሁለተኛ ጊዜ ከፕላንና ልማት ኮሚሽን ጋር በበየነ መረብ ባካሄደው ስብሰባ ባለፉት ወራት የተሰሩ ስራዎችን ገምግሟል።
በቀጣይም የምክር ቤቱን ማቋቋሚያ የሕግ ማዕቀፍ መዘጋጀቱ እንዲሁም በህግ ማዕቀፉ ላይ ደግሞ ሰፊ ውይይት አካሄዶ ቀጣይ ሥራዎችን አስቀምጧል፡፡
ምክር ቤቱ ባስቀመጠው ዓመታዊ ዕቅድ ላይ መንግስት ቅድሚያ በሚሰጣቸው አጀንዳዎች በጥናት ላይ የተመሰረተ ምክረ ሀሳብ እንደሚሰጥና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ የሚሰራ መሆኑን አሳውቋል ።
በተጨማሪም የምክር ቤቱ መተዳደሪያ ደንብ እና የመገናኛ ዘዴዎችን በመቅረጽ ዜጎችን የማገኛ መንገዶች እንደሚኖሩትም ተነስቷል።
በስብሰባውም የፕላንና ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ፍጹም አሰፋና ሌሎችም ሃላፊዎች ተሳትፈውበታል።
ብሔራዊ ገለልተኛ የኢኮኖሚ ምክር ቤት 16 አባላት ያሉት ነው።