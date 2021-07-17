አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ለማስወገድ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ የዜግነት ግዴታችንን እንወጣለን– ወጣቶች

አርባ ምንጭ፤ ሐምሌ 10 /2013 (ኢዜአ) ህፃናትን ለጦርነት እየማገደ ያለውን አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለማስወገድ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ የዜግነት ግዴታቸውን እንደሚወጡ በአርባምንጭ ከተማ አስተያየታቸውን የሰጡ ወጣቶች ገለጹ።
ወጣቶቹ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ መንግስት ለህዝቡ ሰላምና ልማት ሲል የተናጥል ተኩስ አቁም ውሳኔ ቢያሳልፍም አሸባሪው ህወሓት ይህንን አሻፈረኝ በማለት አስከፊ ተግባር እየፈጸመ ይገኛል።
ከኢትዮጵያ ህዝብ በዘረፈው ገንዘብ አንዳንድ የዓለም አቀፍ ተቋማትንና ግለሰቦችን በመደለል ተፅዕኖ እያሳደረ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ወጣት እንየው ጌታሁን በሰጠው አስተያየት፤ የትግራይ ህዝብ ለዚህ አጥፊ ቡድን መሸሸጊያ መሆን እንደሌለበት ገልጿል።
የኢትዮጵያን ህዝብ ሰላም በማሳጣት እርስ በእርስ ሲያባለ የነበረው ጁንታ አሁንም በትግራይ ህዝብ ላይ እየቀለደ እንደሚገኝ ጠቅሶ፤ ህፃናትንም ለጦርነት ሲማግድ እያየ የትግራይ ህዝብ በዝምታ ማለፍ የለበትም ብሏል።
የጥፋት ቡድኑን ለማስወገድ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ የዜግነት ግዴታውን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን ወጣት እንየው ገልጿል።
ሌላኛው ወጣት እሱባለው አባይነህ በበኩሉ፤ አሸባሪው በሀገሪቱ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለው ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ከሰው ልጆች የሚጠበቅ ተግባር አይደለም ብሏል።
የትግራይ ህዝብ ምን እስኪሆን እንደሚጠብቅ አይገባኝም ያለው ወጣቱ፤ አሸባሪው ህጻናትን ለጦርነት ሲሳይ ማድረጉን አውግዟል።
የተኩስ አቁም ውሳኔውን በመናቅ አሁን ላይ ቡድኑ በትግራይና አማራ ህዝቦች ላይ የተቃጣውን ጦርነት ኢትዮጵያዊያን በጋራ የመመከት ኃላፊነቱን ልንወስድ ይገባል ብላል።
አንድነታችን በማጠናከር በጁንታው ላይ የማያዳግም እርምጃ እንዲወሰድ ከመግስት ጎን በመሰለፍ የድርሻቸውን ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል።
የህወሃት አሸባሪ ቡድን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን ኪሳራ እንደበጎ ተግባር በመቁጠር ጫና ለማሳደር የሚፈልጉ የውጭ አካላት ከድርጊታቸው ተቆጥበው ለእውነት እንዲቆሙ የጠየቀችው ደግሞ ወጣት ናኒ አክሊሉ ናት።
እኛ ወጣቶች እያለን ሀገራችን በፍጹም አትፈርስም ያለችው ወጣት ናኒ፤ ከፀጥታ አካላት ጎን በመሆን ሀገሬን ለማዳን ዝግጁ ነኝ ብላለች።