ከ1 መቶ ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነቡ ትምህርት ቤቶች ለአገልግሎት ተዘጋጁ

ፍቼ ፤ሐምሌ 10/2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ከአንድ መቶ ሶስት ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነቡ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለአገልግሎት መዘጋጀታቸውን የዞኑ ትምህርት ጽህፈት ቤት አስታወቀ ፡፡
እነዚህ የ”ኢፋ ቦሩ” ሶስት ትምህርት ቤቶች በኩዩ፣ ወረ-ጃርሶና አብቹ-ኘኣ ወረዳዎች የተገነቡ ሲሆን እያንዳንዳቸው 34 ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር ወጪ እንደተደረገባቸው ተመልክቷል፡፡
የዞኑ ትምህርት ጽህፈት ቤት የትምህርት ተቋማት ማስፋፊያ ቡድን መሪ አቶ መንግስቱ ቶለሳ እንደገለጹት፤ ትምህርት ቤቶቹ እያንዳንዳቸው 18 የመማሪያ ክፍሎች፣ ቤተ ሙከራ፣ ቤተ-መጻህፍትና ሌሎችም ለመማር ማስተማሩ የሚሆኑ መገልገያዎች ያካተቱ ናቸው፡፡
ለትምህርት ቤቶቹ ግንባታ መንግስት አብዛኛውን ወጪ የሸፈነ መሆኑን የጠቆሙት ቡድን መሪው ህብረተሰቡም አስር በመቶ የሚሆነውን የገንዘብ ድጋፍ ማድረጉን ጠቅሰዋል፡፡
የተገነቡት ትምህር ቤቶች በዞኑ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ሽፋን ከሰማንያ ስድስት በመቶ ወደ ዘጠና በመቶ እንደሚያሳድገው ገልጸዋል።
ተጣበውና ተጨናንቀው የሚማሩ ተማሪዎችን ችግር በማቃለል የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው አስረድተዋል።
ባለፈው ዓመት ግንባታቸው ተጀምሮ አሁን ለተጠናቀቁት ትምህርት ቤቶች ህብረተሰቡ ገንዘብ ከማዋጣት በተጨማሪ 12 ሄክታር የሚሆን የእርሻ መሬቱን በነፃ ማበርከቱን ጠቅሰዋል፡፡
በተጨማሪም ህብረተሰቡ የትምህርት ቤቶቹን አጥር፣ የመምህራን መኖሪያ ቤት እና ወደ ትምህርት ቤቶቹ የሚወስድ የገጠር መንገድ በጉልበት መስራቱን ጠቁመዋል፡፡
የዞኑ ዋና አስተዳደሪ አቶ እንዳሻው ብርሀኑ አዲስ ለተሰሩት ትምህርት ቤቶች ረጅም እድሜ ኖሯቸው እንዲያገለግሉ የህብረተሰቡ እንክብካቤና ደጋፍ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል፡፡
በትምህርት ቤቶቹ ውስጥ መምህራንና ቁሳቁስ የማሟላት ስራ በቅርቡ የሚከናወን መሆኑንም አስታውቀዋል፡፡
በኩዩ ወረዳ የብሪቲ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ድርብ ፈይሶ በሰጡት አስተያየት፤ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በአቅራቢያቸው መገንባቱ ለዚህ ደረጃ የደረሱ ልጆቻቸው በመቆጣጠር ለተሻለ ውጤት እንደሚበቁ ምቹ ሁኔታ መፈጠሩንና በዚህም መደሰታቸውን ተናግረዋል፡፡
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በአካባቢው መሰራቱ ተማሪዎች የደረጃውን ትምህርት ፍለጋ ርቀው በመሄድ የሚደርስባቸው እንግልት በማስቀረት ለትምህርት ያላቸው ፍላጐት እንደሚጨምር የገለጹት ደግሞ የዚሁ ወረዳ የወላጅ መምህራን ህብረት ሰብሳቢ አቶ ዘሪሁን ደምሴ ናቸው።