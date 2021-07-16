በየደረጃው ያሉ የክልሉ አመራሮች ለሚያጋጥሙ ችግሮች ሁሉ ኃላፊነት ወስደው ለመፍትሄው ሊሰሩ ይገባል- አቶ ሽመልስ አብዲሳ

ሀምሌ 9/2013 ( ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ያሉ በየደረጃው ያሉ የክልሉ አመራሮች ለሚያጋጥሙ ችግሮች ሁሉ ኃላፊነት ወስደው ለመፍትሄው ሊሰሩ ይገባል ሲሉ የኦሮሚያ ከልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ አሳሰቡ።
ጨፌው 14ኛ መደበኛ ጉባኤውን ማካሄድ የጀመረ ሲሆን የክልሉ ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ ያቀረቡትን የ2013 እቅድ አፈጻጸም ገምገሟል።
ከቀረበው ሪፖርት በመነሳት የምክር ቤቱ አባላት በኢኮኖሚ፤ በማህበራዊና የመሰረተ ልማት ግንባታ ዘርፎች የተለያዩ ሃሳቦችን አንስተዋል።
የመንገድ ተደራሽነት፣ የንፁህ መጠጥ ውሀ አቅርቦት ችግር እንዲሁም የትምህርትና ጤና ተደራሽነት ችግሮችን ጠቅሰዋል።
በክልሉ ከፀጥታ ጋር የተያያዙ ችግሮች መኖራቸውን ጠቁመው በቀጣይ ልዩ ትኩረት እንዲደረግም የጨፌው አባላት አሳስበዋል።
የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በምክር ቤት አባላት የተነሱትን ችግሮች ለመፍታት በየደረጃው ያለ ዓመራር ትልቅ ሃላፊነት እንዳለበት አስረድተዋል።
የክልሉ አመራሮች ለሚያጋጥሙ ችግሮች ሁሉ ኃላፊነት ወስደው ለመፍትሄውም የመስራት ግዴታና ሃላፊነት እንዳለባቸውም ተናግረዋል።
ለተነሱት ጥያቄዎች ሲመልሱ አመራሩ ችግሮችን ለመፍታት ከፍተኛውን ኃላፊነት ሊወስዱ እንደሚገባ ገልፀዋል፡፡
በአባላቱ የተነሱት ችግሮች ቢያንሱ እንጂ አይበዙም ያሉት ፕሬዝዳንቱ የክልሉ አመራር ይበልጥ ለመስራት ጥረት ሊያደርግ ይገባል ብለዋል፡፡
በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በክልሉ 11 ሺህ የልማት ፕሮጀክቶች በ31 ቢሊየን ብር ወጪ ግንባታቸው ተጠናቆ ወደ ስራ መግባታቸውን ጠቅሰዋል።
ለክልሉ ልማት በዘላቂነት ለማምጣትም የመንግስት በጀት፤ የግሉ ዘርፍ እና የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ዘርፍ በተጣመረ መልኩ እንደሚመራ ገልፀዋል፡፡
በማህበራዊ ዘርፍ ፤ በገጠር ልማት እና በከተማ ልማት ዘርፍ ያሉ ስራዎች በተናበበ መልኩ እንደሚከናወኑም ነው የገለፁት፡፡
የጨፌው ጉባኤ በነገው እለትም ቀጥሎ እንደሚውል ይጠበቃል።