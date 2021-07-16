ኢንስቲትዩቱ በአጣዬ ከተማ በነበረው የጸጥታ ችግር ለተጎዱ አካላት ድጋፍ አደረገ

ደብረ ብርሃን፤ ሐምሌ 9/ 2013 (ኢዜአ) ጂኦ ስፓሻል ኢንፎርሜንሽን ኢንስቲትዩት በአጣዬ ከተማ ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖችና መሥሪያ ቤቶች 660 ሺህ ብር ግምት ያላቸው ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረገ።
ከድጋፉ መካከል ለተፈናቀሉ ወገኖች የተሰጡ 10 ኩንታል ሩዝ እና 400 የበር መቃኖች ይገኙበታል።
እንዲሁም በከተማው ለሚገኙ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ማቋቋሚያ 50 “ዴስክ ቶፕ ” ኮምፒዩተሮች፣ ከ200 በላይ ጠረጴዛዎችና ወንበሮች ተለግሷል።
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቱሉ በሻ ዛሬ በደብረ ብርሃን ከተማ በተደረገው ርክክብ ላይ ተቋሙ ተጎጂዎችን ለማገዝ ድጋፉን ማድረጉን ተናግረዋል።
የተፈናቀሉ ወገኖችንና የፈረሱ ተቋማትን ሥራ ለማስጀመር ማህበራዊ ሃላፊነቱን ለመወጣት ጥረት ማድረጉን ገልጸዋል።
የሰሜን ሸዋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ታዬ ፤ ኢንስቲትዩቱ ጉዳት ለደረሰባቸው አካላት ላደረገው ድጋፍ አመስግነዋል።
ድጋፉ የተፈናቃዮችን የቀለብና የመኖሪያ ቤት ችግር ለማቃለል እንደሚያገዝም ገልጸው ፤የከተማው መሥሪያ ቤቶች መንግሥታዊ አገልግሎታቸውን ለማስቀጠል ይረዳል ብለዋል።