በሀገሩ የማይደራደረው የአፋር ህዝብና መንግስት ሀገራዊ አንድነቱን የማረጋገጥ ሃላፊነቱን በአግባቡ ይወጣል – የክልሉ መንግስት

ሰመራ፣ ሐምሌ 09 ቀን 2013 (ኢዜአ) “በሀገሩ ሉአላዊነት ላይ የማይደራደረው የአፋር ህዝብና መንግስት እንደ ወትሮው ሁሉ ሀገራዊ አንድነቱን የማረጋገጥ ሃላፊነቱን በአግባቡ ይወጣል” ሲል የክልሉ መንግስት አስታወቀ።
የአሸባሪው ህወሃት ቡድን ድርጊት ለማስቆም ወንድም የትግራይ ህዝብን ጨምሮ የሁሉም ኢትዮጵያዊያን ሀላፊነት መሆኑን የክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ለኢዜአ በላከው የክልሉ መንግስት የአቋም መግለጫ አመልክቷል።
በመግለጫው “እናት ኢትዮጵያን የማተራመስ የውስጥ እና የውጭ ሀይሎች አጀንዳ በልጆቿ ጥረት ይከሽፋል” ብሏል።
የህወሃት ቡድን በአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ይቅር የማይባል ክህደት መፈጸሙንም አስታውሷል።
ቡድኑ ለዘመናት በተካነበት አይን ያወጣ የቅጥፈትና የውሸት ፕሮፖጋንዳ ህዝብን የማሳሳት ከዚያም አልፎ ለአለም ህዝብ የውሸት ወሬ በመንዛት ሰፊ የማወናበድ ዘመቻ እያካሄደ እንደሚገኝ አመልክቷል።
በቡድኑ ቅጥፈት በመታለል ያልተገባ ዋጋ እየከፈለ መሆኑን ያመለከተው መግለጫው፤ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ለህዝብ በማሰብ የተወሰደው የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ በአሸባሪው ቡድን አማካኝነት ለታለመለት አላማ እንዳይውል መደረጉን ጠቅሷል።
ይህም የአሸባሪው ህወሃት ቡድን ከጸረ-ህዝብ ድርጊቱ እንዳልታቀበ የሚያመላክት መሆኑን ገልጿል።
“ሁሌም ፀረ ህዝብ የሆነው ይህ አሸባሪ ቡድን ህዝቡ የጥሞና ጊዜ እንዳያገኝ ዳግም ጦርነት ከፍቷል” ብሏል።
“መንግስታችን ሁሌም ቅድሚያ ለሰላምና ለልማት በሲጥም “በጥባጭ ካለ” እንዲሉ የሽብር ቡድኑ ያገኛቸውን አጋጣሚዎችን ሁሉ የህዝብ ደህንነትና ሰላም እንዲሁም በሀገር ሉአላዊነት ላይ ሴራ በመሸረብ፣ እየሰራ ይገኛል” ሲልም አመልክቷል።
“በይፋም “ኢትዮጵያን እንበታትናለን” ብሎ ከመፎከር አልፎ በአንዳንድ ቦታዎች ትንኮሳና ጥቃት በማድረስ ላይ ስለሚገኝ በጋራ ልንመክት ይገባል” ሲል ጥሪ አስተላልፏል።
ቡድኑ ከዚህ አጥፍቶ የመጥፋት ሴራዉ እንዲታቀብና ድርጊቱንም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አደብ ለማስገዛት መንግስት በጀመረዉ እርምጃ ላይ መሳተፍ የሁሉም ኢትዮጵያዊያን ሀላፊነት መሆኑንም ተቁሟል።
“በሀገር ሉአላዊነት ላይ ፈፅሞ የማይደራደረው የአፋር ህዝብና መንግስትም እንደ ወትሮው ሁሉ ሀገራዊ አንድነቱን የማረጋገጥ ሃላፊነቱን በአግባቡ ይወጣል” ሲል አቋሙን ይፋ አድርጓል።