አሸባሪው የህወሃት ተፈጥሮ ጭካኔ በተሞላበት አካሄድ በሰው ደም እየነገደ ስልጣን መያዝ መሆኑን የቀድሞ ታጋዮች ገለጹ

ሰቆጣ፤ ሐምሌ 9/2013 (ኢዜአ) አሸባሪው የህወሃት ቡድን ተፈጥሮው ያለምንም ሰዋዊ ርህራሄ ጭካኔ በተሞላበት አካሄድ በሰው ደም እየነገደ ስልጣን መያዝ መሆኑን የቀድሞ የኢህዴን ታጋዮች ገለፁ።
እነዚህ የዋግ ቀድሞ የኢህዴን ታጋዮች ለቀረበላቸው የህልውና ዘመቻ ጥሪም በመቀበል በግንባር ተሰልፈዋል።
የቀድሞ ታጋይ ሻንበል መንግስቴ ደሴ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በክልሉ በተደረገው የህልውና ጥሪ መሰረት ባላቸው ልምድ መሰረት ሚሊሻውን አስተባብረው ወደ ግንባር ተሰማርተዋል።
የአሸባሪው የህወሃት ቡድን የደረሰበትን ኪሳራ ለማካካስ በሃገሪቱ ታሪክ ጠባሳ ለመጣል ቆርጦ መነሳቱን ተናግረዋል።
ህፃናትን አደንዛዥ እፆችን በመስጠት ለእልቂት እየዳረገ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
ይህም መንግስት ለትግራይ ህዝብ የሰጠውን የጥሞና ጊዜ አሸባሪው ጁንታ በመጠቀም ህዝቡን ለከፋና ታሪክ ይቅር ለማይለው እልቂትና ችግር እየዳረገው እንደሚገኝ አስረድተዋል።
ከስህተቱ የማይማረው አሸባሪው ህወሃት ቆሜለታሁ ለሚለው ህዝብ ደንታ እንደሌውም ማሳያ ነው ብለዋል።
ጁንታው ዳግም ለደቀነው የሃገር የህልውና አደጋ ላይ የመጣል ሙከራ የሃገሪቱ ዜጎች እንደ አባቶቹ ገድል ሊሰሩ ይገባል ያሉት ሻንበል መንግስቴ፤ ወጣቶችም አካባቢያቸውን በንቃት ሊጠብቁ እንደሚገባ አሳስበዋል።
የቀድሞ ታጋይ ኮማንደር ተሾመ ጌጡ በበኩላቸው፤ መንግስት ለትግራይ ህዝብ የሰጠው የጥሞና ጊዜ የጥፋት ቡድኑ ወደ ጎን በማለት ህዝቡን ለከፋ ችግር እየዳረገው መሆኑን ገልጸዋል።
”ህወሃት ቀድሞውኑ ሲመሰረት በሰው ደም ላይ በመነገድ ስልጣን ለመያዝ ነው፤ ይህም የሃውዜንን ህዝብ ማስጨፍጨፉ የሚታወቅ ነው ብለዋል።
ይህ ድርጊቱ አልበቃ ሲለው ደግሞ ዕድሜያቸው ያልደረሰ ታዳጊ ህፃናትን ለጦርነት እየማገደ እንደሆነም አመልክተዋል።
አሸባሪው ህወሃት ከታሪኩ ሳይማር እቆረቆርለታለሁ የሚለውን የትግራይ ህዝብን ለችግር እየዳረገው መሆኑን ተናግረዋል።
ጁንታው የደቀነውን የህልውና አደጋ በመሆኑ ወጣቱ ተደራጅቶ አካባቢውን በንቃት ሊጠብቅና ለግዳጅ እራሱን ማዘጋጀት እንዳለበት ኮማንደር ተሾመ መልዕክት አስተላልፈዋል።
”የአሸባሪው የህወሃት ቡድን መሪዎች ልጆቻቸውን በምቹ ቦታ አደላድለው ሚስኪኑን የትግራይ ልጆች ለጦርነት እየማገዱ ነው” ያሉት ደግሞ ታጋይ ብርሃኑ ገብረ ህይወት ናቸው።
ጁንታው በህፃናት ደም እርካሽ የፖለቲካ ጥቅም ለማምጣት እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው፤ ይህ ድርጊቱ ደግሞ የትግራይን ህዝብ ለችግርና ለስቃይ ከመዳረግ ባለፈ ሌላ ትርፍ አያመጣም ብለዋል።
የጁንታው አመራር ሂሳብ እናወራርዳለን ማለቱ ደግሞ ሂሳብ እንዴት እንደሚወራረድ ለማሳየት ዳግም ለትግል መሰለፋቸውን አመላክተዋል።
አሁን የተደቀነው አደጋ የአንድ ክልል ብቻ ሳይሆን የሃገር ህልውና የሚፈታተን በመሆኑ ኢትዮጵያውያን በጀመሩት አግባብ በጋራ ልንመክተው ይገባል ሲሉ መልዕክት አስተላልፈዋል።