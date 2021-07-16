የሀገሪቱን ሉአላዊነት ለማስከበር የክልሉ መንግስትና ህዝብ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው ይቀጥላሉ..አቶ ርስቱ ይርዳው

ሀዋሳ ፤ሐምሌ 9/2013 (ኢዜአ) የሀገሪቱን ሉአላዊነት ለማስከበር በሚደረገው ጥረት የክልሉ መንግሥትና ህዝብ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው አስታወቁ።
ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ከክልሉ የዞንና ወረዳ አመራሮች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ባካሄዱት ውይይት ላይ እንደገለጹት፤ ኢትዮጵያ የገጠማትን የውስጥ እና የውጭ ኃይሎች ጫና ለመመከት የሚደረገው ጥረት ማጎልበት ያስፈልጋል።
የክልሉ መንግሥትና ሕዝብ በትግራይ ክልል ሕግ ለማስከር በተወሰደው እርምጃ አስተዋጽኦ ማድረጉን አስታውሰው፣ ይህንኑ ተግባር ለማጠናከር የክልሉ ልዩ ሃይል ወደ ግዳጅ ቀጠና መድረሱን አስታውቀዋል።
የሀገሪቱን ሉአላዊነት ለማስከበር በሚደረገው ጥረት የክልሉ መንግሥትና ህዝብ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስታወቀዋል።
ህብረተሰቡ በየደረጃው ከሚገኘው የፀጥታ መዋቅሩ ጎን በመሆን የአካባቢውን ሰላም በማስጠበቅና በልማት ሥራዎች እንዲተጋ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ጥሪ አቅርበዋል።
አሁን ላይ በተለያዩ አካባቢዎች የተጀመረው የክረምት የወጣቶች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሥራ ውጤታማ እንዲሆን ድጋፍ ሊደረግለት ይገባል ብለዋል።
ወቅቱ የግብር መክፈያ ጊዜ በመሆኑ ከክልል እስከ ወረዳ ባሉት መዋቅሮች የተጠናከረ እንቅስቃሴ እንዲደረግም አቶ ርስቱ አሳስበዋል።