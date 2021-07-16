በዞኑ በ290 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ወጪ አዲስ መንገዶችና እና ድልድዮች ተገንብተው ለአገልግሎት በቁ

ደብረ ብርሀን ሐምሌ 9/2013 (ኢዜአ) በሰሜን ሸዋ ዞን በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በ290 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ወጪ አዲስ መንገዶችና ድልድዮች ተገንብተው ለአገልግሎት መብቃታቸውን የዞኑ መንገድና ትራንስፖርት መምሪያ አስታወቀ።
መንገድ በተገነባባቸው አካባቢዎች የህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት እንዲመደብ ህብረተሰቡ ለዞኑ ጥያቄ አቅርቧል።
በመምሪያው የዲዛይንና ኮንትራት ማኔጅመንት ቡድን መሪ አቶ ሞገስ ዜና ለኢዜአ እንደገለጹት የመንገድ ግንባታው የገጠሩን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ በማሻሻል አርሶአደሩን ተጠቃሚ ያደርጋል።
በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በዞኑ በጠቅላላው 285 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያላቸው መንገዶችና ስድስት ድልድዮችን በመገንባት ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ እንደተቻለ ተናግረዋል።
መንገዶቹ በ22 ወረዳዎች መገንባታቸውንና ለግንባታው የክልሉ መንግስት፣ የዞኑና የወረዳ መስተዳድሮች እንዲሁም ህብረተሰቡ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
አቶ ሞገስ እንዳሉት ተገንብተው ለአገልግሎት ከበቁት መንገዶች ውስጥ 185 ኪሎ ሜትር የሚሆነው ክረምት ከበጋ የሚያገናኝ ደረጃውን የጠበቀ የጠጠር መንገድ ነው።
በተጨማሪም አራት ድልድዮች ግንባታቸው ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውንና የሁለት ድልድዮች ግንባታ በአጣዬ ከተፈጠረው የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ መጓተቱን አመልክተዋል።
አቶ ሞገስ እንዳሉት ለአገልግሎት ከበቁት ድልድዮች ውስጥ በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ሸንኮራና መልካጅሎ ወንዝ ላይ 40 ሜትር ስፋትና 7 ነጥብ 8 ሜትር ከፍታ ያለው ድልድይ ተጠቃሽ ነው።
በጣርማ በር ወረዳ የኢዛወይን ቀበሌ አርሶአደር ጌታሁን አስማ እንዳሉት ቀበሌያቸውን ከወረዳው ዋና ከተማ የሚያገናኝ መንገድ በመገንባቱ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የግብርና ምርታቸውን በቀላሉ ወደ ገበያ ለማውጣትና የኢንዱስትሪ ምርቶችን ወደ አካባቢያቸው ለማምጣት የመንገዱ ጠቀሜ የጎላ መሆኑን አመለክተዋል።
የኢዛ ወይን ቀበሌ ሥራ አስኪያጅ አቶ ግዛቸው ልኬ በበኩላቸው “የመንገዱ መገንባት ወላድ እናቶችን ወደ ጤና ተቋም በመውሰድ በባለሙያ ታግዘው እንዲወልዱ ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል” ብለዋል።
አስተያየት ሰጪዎቹ እንዳሉት በተገነባው መንገድ በአግባቡ ለመገልገል መንግስት የህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት እንዲመደብላቸው ጠይቀዋል።
በመንገድና ድልድዮች ግንባታው ለ4 ሺህ 217 ሰዎች ጊዜያዊ የሥራ ዕድል መፈጠሩን የገለጹት ደግሞ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረፃዲቅ ናቸው።
“ከመንገዱ መገንባት ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ የህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት እንዲመደብለት ያቀረበው ጥያቄ አግባብነት ያለው በመሆኑ በቀጣይ ይታያል” ብለዋል።
የህብረተሰቡን የጉልበትና የቁሳቁስ አስተዋጽኦ ሳይጨምር ከተመደበው በጀት ውስጥ 216 ሚሊዮን ብሩ ለመንገድ ግንባታና ቀሪው ለድልድይ ሥራዎች መዋሉን አስተዳዳሪው አስታውቀዋል።