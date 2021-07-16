ነቀምቴ፣ ሐምሌ 08/2013 (ኢዜአ) በምስራቅ ወለጋ ዞን በ35 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ግንባታው የተጠናቀቀ የነቀምቴ ኢፋ ቦሩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተመርቆ ለአገልግሎት ተዘጋጀ።
የነቀምቴ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አሸናፊ ከበደ ትላንት በተካሄደው የምረቃ ስነ ስርአት ላይ እንዳሉት ትምህርት ቤቱ የተገነባው የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ በመደበው በጀት ነው።
የትምህርት ቤቱ ግንባታ በህዳር ወር 2013 ዓ.ም መጀመሩን አስታውሰው “አሁን መጠናቀቁ በከተማው ያሉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ቁጥር ወደ ስምንት ከፍ ያደርገዋል” ብለዋል።
እንደ ኃላፊው ገለጻ ተመርቆ ለአገልግሎት የተዘጋጀው ትምህርት ቤት በ2014 የትምህርት ዘመን 1ሺህ 440 ተማሪዎችን ተቀብሎ በሁለት ፈረቃ ማስተማር ይጀምራል፡፡
ትምህርት ቤቱ ደረጃቸውን የጠበቁ የአስተዳደር ሕንፃ፣ የመማሪያ ክፍሎች፣ ዘመናዊ ቤተ-መጻህፍት፣ ቤተ-ሙከራና ወርክሾፖችን አካቶ መያዙን አቶ አሸናፊ አስረድተዋል።
በትምህርት ቤቱ ምርቃት ላይ የተገኙት የነቀምቴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ በሪሶ ተመስገን እንዳሉት የክልሉ መንግሥት ለትምህርት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው።
የተማረ ህብረተሰብ በድህነት እንደማይሸነፍ የገለጹት ከንቲባው “በሀገር ግንባታና ዕድገት ውስጥ ትምህርት ወሳኝ ሚና አለው” ብለዋል፡፡
የሦርጋ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች በበኩላቸው ልጆቻቸው ሩቅ መንገድ ሳይጓዙ በአካባቢው የመማር ዕድል በማግኘታቸው ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
ትምህርት ቤቱ በተለያዩ ምክንያቶች ትምህርታቸውን ላቋረጡ ተማሪዎችም የተሻለ አማራጭ መሆኑን ገልጸዋል።