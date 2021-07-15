ማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎችን ለጥፋት መሳሪያ የሚያውሉ አካላትን ባለመተባበር የአገርን ህልውና ማስቀጠል ይገባል – የዘርፉ ባለሙያዎች

ሐምሌ 08 ቀን 2013 (ኢዜአ) ዜጎች ማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎችን ለጥፋት መሳሪያ የሚያውሉ አካላትን ባለመተባበርና መረጃዎችን መርምሮ በመጠቀም የአገርን ህልውና ማስቀጠል እንደሚገባ የዘርፉ ባለሙያዎች አሳሰቡ።
ማህበራዊ መረጃን በፍጥነትና በጥራት ለማዳረስ የሚጥሩ እንዳሉ ሁሉ ለዜጎች አብሮነትና ለአገር ህልውና ግድ የማይሰጣቸው እየተበራከቱ እንደመጡ የገለጹት ባለሙያዎቹ፤ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የሚለቀቁ ሀሰተኛ፣ የተሳሳቱና የተዛቡ መረጃዎች እየተበራከቱ መምጣታቸውን ተናግረዋል።
ማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎቹ በሀተታ፣ በምስል፣ በተንቀሳቃሽ ምስልና በድምጽ ሀሰተኛ መረጃ በመክተት፣ እውነተኛውን መረጃ በማሳሳትና ለሚፈልጉት ዓላማ አዛብተው በማቅረብና ቴክኖሎጂን በመጠቀም የተዛባ መረጃ በመፍጠር ህዝቡን እያሳሰቱ ይገኛሉ።
በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያደረጉት ንግግር በማስመሰል በተንቀሳቃሽ ምስልና ድምጽ ተቀናብሮ የተሰራጨው ሀሰተኛና የተዛባ መረጃ በዋቢነት መጥቀስ ይቻላል።
በዚህን ወቅት ሰዎች ስለሚያገኙት መረጃ አስፈላጊውን ማጣራት ሳያደርጉ እንደወረደ ተቀብለው የማሰራጨቱ ሂደት የአገርን ህልውና እየተፈታተነ መሆኑን አመላክተዋል።
የዲጂታል ቴክኖሎጂ ባለሙያው ዶክተር አብዮት ባዩ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በአገሪቷ የተለያዩ የውጭና የውስጥ የጥፋት ሃይሎች ጫና የሃሰተኛ መረጃዎች በብዛትም በዓይነትም እንዲያድጉ ምክንያት ሆኗል።
እንደ ባለሙያው ገለጻ፤ ሃሰተኛ መረጃዎች ረቂቅ ቴክኖሎጂ በመጠቀምና በምስል በማቀናጀት ህብረተሰቡን የማሳሳት ተግባር እየተፈጸመ ይገኛል።
የሀሰተኛ መረጃዎቹ የሚሰራጩት ለአንድ ቡድን የፖለቲካ ዓላማ ወይም ለግለሰቦች ጥቅም ሲባል እንደሆነም ጠቁመዋል።
ህብረተሰቡ ሃሰተኛ መረጃ አመንጪዎችን ባለመተባበር፣ በማጋለጥና መረጃን መርምሮ በመጠቀም አገርን የማዳን ሚናውን ሊወጣ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
መንግስት ሀሰተኛ መረጃን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ከሚወስደው ሕጋዊ እርምጃ በተጨማሪ የማህበረሰቡን የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አጠቃቀም ንቃተ ሕሊና ለማሳደግ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባም አንስተዋል።
በአገሪቷ በማህበራዊ ትስስር ገጾች የሚሰራጩ ሀሰተኛ መረጃዎች በውስብስብ ቴክኖሎጂ የታገዙ በመሆናቸው ለሰላም እጦትና “የአገር አንድነት ላይ ጥላውን እየጣለ ነው” ያሉት ደግሞ አንጋፋው ጋዜጠኛ አቶ ስለሺ ሽብሩ ናቸው።
የራሳቸው የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው ግለሰቦችና ተቋማት ሃሰተኛ፣ ትክክለኛ ያልሆነና የተዛባ መረጃ የሚያሰራጩ ግለሶቦችን በገንዘብ በመግዛት ጥልቅ የሆኑ የተሳሳቱ መረጃዎችን እያሰራጩ ይገኛሉ።
ኢትዮጵያ ያለችበትን የውስጥና የውጭ ጫና በመጠቀም በምርጫ፣ በታላቁ ህዳሴ ግድብና በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ አለመረጋጋቶች ተገን በማድረግ እየሰሩ ነው።
በተለይ እያደገ ባለው ቴክኖሎጂ ሳቢያ የተሳሳተ መረጃ በዚያው ልክ እያደገና መልኩን እየቀየረ መጥቷል።
ነገሮችን በጥልቀት የሚያይና ሚዛናዊ አስተሳሰብ ያለው ህብረተሰብን በመፍጠር ወጣቱ ምክንያታዊ የሚሆንበትን ስራ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።
መንግስትም ወቅታዊ መረጃዎችን በፍጥነት ለህብረተሰቡ በማድረስና የዜጎችን ነቃተ ህሊና በማሳደግ ሚናውን መወጣት እንዳለበት ነው የተናገሩት።
ሀሰተኛ፣ የተዛቡና ትክክለኛ ያለሆኑ መረጃዎችን የሚያሰራጩ ግለሰቦችን ተጠያቂ በማድረግ ረገድም የወጡ አዋጆች መተግባር እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
መንግስት መረጃዎችን በፍጥነት በማዳረስ የተሳሳተ መረጃ ሰለባ የሚሆኑ ዜጎችን መጠበቅ እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
“በማህበራዊ ድረ-ገጾች ከሚሰራጩ መልዕክቶች ገንቢና እውቀት የሚገኝባቸው የመኖራቸውን ያክል የጥፋት ድብቅ ዓላማ ያነገቡ አሉ” ብለዋል።
የሃሰት ምስሎችን በማቀነባበር የጥላቻ መልዕክቶችን የሚያሰራጩ አካላትን በመለየት ረገድም ማህበረሰቡ በጥንቃቄ መመልከት እንዳለበት ገልጸዋል።
በመሆኑም የሀሰተኛ መረጃዎችን በሕግ መቆጣጠር ካልተቻለ ኢትዮጵያን ወደ ባሰ ችግር ውስጥ ሊከታት እንደሚችል ገልጸው፤ መንግስት ይህን ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎችን በሕግ ተጠያቂ ማድረግ እንዳለበት ጠቁመዋል።
ጠቅላይ ሚኒሰትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ባስተላለፉት መልዕክት ዜጎች እየተበራከተ ከመጣው ሃሰተኛ መረጃዎች እንዲጠበቁ ማሳሰባቸው ይታወሳል።