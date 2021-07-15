ወጣቱ የአገሩን ነባራዊ ሁኔታ በማጤን ሁለንተናዊ ድጋፍ ለማድረግ መዘጋጀት አለበት – ወጣቶች ሊግ

አዲስ አበባ፣ ሀምሌ 8/2013 ( ኢዜአ) ወጣቱ የአገሩን ነባራዊ ሁኔታ በማጤን ሁለንተናዊ ድጋፍ ለማድረግ መዘጋጀት እንደሚገባው የብልጽግና ወጣቶች ሊግ አሳሰበ።
አሸባሪው የሕውሃት ቡድን ሕፃናትና ወጣቶችን በጦርነት ለመማገድ የሚያደርገውን ተግባር ማቆም እንደሚገባውም ሊጉ ጠይቋል።
የሊጉ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ይልማ ተረፈ ለኢዜአ እንደገለፀው፤ ወጣቱ ሰላምን በማስጠበቅ ተግባር ላይ ከመቼውም ጊዜ የተለየ ተሳትፎው ማድረግ የሚጠበቅበት መሆኑን መገንዘብ የግድ ይለዋል።
ወቅቱ አገሪቷ በውስጥም በውጭም በተለያዩ አካላት ጫና እየተደረገባት መሆኑን አመልክቶ፤ ጫናውን ለመመከት የሚደረገውን ጥረት በተደራጀ አግባብ ማገዝ እንደሚገባም ነው የገለፀው።
በመሆኑም ወጣቱ ለአገሩ የሚጠበቅበትን ሁለንተናዊ ድጋፍ ከማድረግ አኳያ ግንባር ቀደም ተሳታፊ ለማድረግ እየተሰራ እንደሆነም አመልክቷል።
ወጣቱ ለዘመናት “በኢትዮጵያ ሲካሔድ የቆየው ፖለቲካ ዋጋ ሲያስከፍለው የቆየ መሆኑን መረዳት ይገባዋል” ያለው ኃላፊው፤ ለዚህም ተደራጅቶ በመንቀሳቀስና የተሳሳቱ ትርክቶችን በማክሸፍ አገሪቷን መታደግ እንደሚጠበቅበት ነው ያብራራው ።
በአሁኑ ወቅትም አሸባሪው የሕውሃት ቡድን ወጣቶችን በተለይም ሕፃናትን በጦርነት ለመማገድ እና የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚያደርገውን ተግባር በአንድነት ማስቆም እንደሚገባ ተናግረዋል።
አሸባሪው ቡድን በትግራይ ሴቶችና ሕፃናት እየተደፈሩና ለስቃይ እየተዳረጉ መሆኑን በመገለጽ ሐሰተኛ መረጃዎችን ይፋ ቢያደርግም አሁን ላይ ድርጊቶቹና ወንጀሎቹ በራሱ እንደሚፈፀሙ ለማንኛውም አካል ግልጽ እየሆነ መምጣቱን አመላክቷል።
በመሆኑም አሸባሪ ቡድኑ እያደረገ ያለውን ትንኮሳ ለመመከት የሚካሔዱ ተግባራትን ወጣቱ ተደራጅቶ መደገፍ እንዲደግፍ ጥሪውን አስተላልፏል።
ሊጉም ወጣቱ ተደራጅቶ በአገር ግንባታና ሰላምን በማስጠበቅ ተግባራት ላይ እንዲሳተፍና ደህንነቱን እንዲጠብቅ ለማድረግ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴዎች እያደረገ መሆኑንም አብራርቷል።
በተጨማሪም ወጣቱ የአገሪቷን ሰላምና ልማት ለማደናቀፍ ከጀርባ እየሰሩ ያሉ አካላትን ለይቶ እንዲታገል ለማድረግም አደረጃጀቶችን ተጠቅመው እየሰሩ መሆኑንም አብራርቷል።
ማህበሩ በመላው ኢትዮጵያ 2 ነጥብ 3 ሚሊዮን ወጣቶችን በአባልነት አቅፏል።