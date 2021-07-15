ባለሀብቶች ሰራዊቱን በደጀንነት ለመደገፍ መዘጋጀታቸውን አስታወቁ

ጎንደር፤ ሐምሌ 8/2013(ኢዜአ) የትህነግ የሽብር ቡድን በሃገር ህልውና ላይ የደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ እየተደረገ ላለው ዘመቻ ስኬታማነት የደጀንነት ሚናቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን በጎንደር ከተማ የሚገኙ ባለሀብቶች አስታወቁ።
በክልሉና ሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ በከተማው ከሚገኙ ባለሀብቶች ጋር ዛሬ ተወያይተዋል፡፡
ከባለሀብቶቹ መካከል አቶ አምሃ አሰፋ በሰጡት አስተያየት፤ሰላም ከሌለ ንግድም ሆነ ኢንቨስትመንት ማሰብም ሆነ መተግበር አይቻልም ብለዋል፡፡
ከጥፋት ውጪ ለሰላምና ልማት ደንታ የሌለው አሸባሪው ትህነግ የደቀነውን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ ለሚደረገው ዘመቻ ሀብትና ንብረታቸውን ጭምር ለመስጠት መዘጋጀታቸውን አስታወቀዋል፡፡
በግንባር ለሚዋደቀው ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለክልሉ ልዩ ሃይል 100 ሺህ ብር ለመስጠት መወሰናቸውን ጠቅሰው፤ የደጀንነት ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል፡፡
ለሀገር ሰላምና ደህንነት ቅድሚያ በመስጠት ለተጀመረው ሀገር የማዳን ዘመቻ በገንዘብና ቁሳቁስ ለመደገፍ ቁርጠኛ መሆናቸውን የተናገሩት ደግሞ ሌላው ባለሃብት አቶ ምትኩ ብርሃኑ ናቸው፡፡
ለሰራዊቱ ደጀንነታቸውን በማረጋገጥም 100 ሺህ ብር ክልሉ ባዘጋጀው የባንክ ሂሳብ ቁጥር ማስገባታቸውን አስታውቀዋል፡፡
ሌላው ባለሃብት አቶ ዮሃንስ ተሻገር በበኩላቸው፤ ለዘመቻው ስኬታማነት ማናቸውንም ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በሃገር ውስጥ ካለው የሃብት ማሰባሰብ እንቅስቃሴ በተጨማሪም በውጭ የሚኖሩ የአካባቢው ተወላጆችን በማስተባበር ለዘመቻው መሳካት የበኩላቸውን እንደሚወጡም ገልጸዋል።
የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሞላ መልካሙ፤ ዘመቻው በስኬት እንዲጠናቀቅ ባለሀብቱ የጀመረውን የደጀንነት ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል አመልክተዋል፡፡
ከተማ አስተዳደሩ ለዘመቻው ድጋፍ የሚውል ከ168 ሚሊዮን ብር በላይ ለማሰባሰብ አቅዶ እስካሁን ከመንግስት ሰራተኛው ከ34 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን ተናግረዋል፡፡
”የትህነግ የእድሜ ማራዘሚያው መንገድ ጦርነትና ግጭት ነው” ያሉት ከንቲባው በመጣበት አግባብ መክቶ ለመመለስ ህዝቡ የፀጥታ ሃይሉን በገንዘብና ቁሳቁስ በመደገፍ የደጀንነት ሚናውን እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በውይይት መድረኩ የተሳተፉ የከተማዋ ባለሀብቶች እስከ 250 ሺህ ብር በነፍስ ወከፍ ለመስጠት ቃል መግባታቸው ተጠቅሷል፡፡