‘ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ’ መተኪያ የሌለው ህይወቱን የሰጠው ጀግና

መልከ ብዙ ውስጣዊ ሳንካዎች፤ ዘርፈ ብዙ ዓለማቀፋዊ ጫናዎች በበረቱበት የዘንድሮ የስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ጉዳይ ‘በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ’ እንዲሉ በብዙዎች ዘንድ ስጋትና ፍርሃት ፈጥሮ ነበር።
ምርጫው ‘ኢትዮጵያን አሸናፊ ማድረግ ነው’ በሚል ወደ ስራ ሲገባ የምርጫዊ ሰላማዊነት ክዋኔና አገራዊ ደህንነት ጉዳይ ለጸጥታ አካላት ሃላፊነት ተሰጥቷቸዋል።
በዚህም በአዲስ አበባ ከተማ ለምርጫው ሰላማዊነት ዕለታዊ የፖሊስ ኃላፊነት ከተጣለባቸው ጠንካራ አመራር አባላት መካከል ረዳት ኢንስፔክተር ፈቃዱ ሞላ አንዱ ነበር።
ረዳት ኢንስፔክተር ፈቃዱ በህዝብና በመንግስት የተጣለበትን አገራዊ ሃላፊነት እየተወጣ ሳለ ብስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ዋዜማ ላይ የጤና እክል አጋጠመው።
በፖሊስ ሪፈራል ሆስፒታል ምርመራ ሲደረግለትም ሳንባው ውሃ በመቋጠሩ ተኝቶ ህክምናውን መከታተል እንዳለበት በሀኪሞች ተነገረው።
የ34 ዓመቱ ረዳት ኢንስፔክተር ፈቃዱ ግን ህመም ላይ ቢሆንም ብዙ ተስፋና ስጋት ያዘለው አገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በመሻቱ ‘ህክምናዬ ከምርጫ በኋል ይደርሳል፤ የህዝብ ሰላም ይቀድማል’ በሚል ወደ ሥራው ተመለሰ፤ የህዝብ ጸጥታና የአገር ሰላምን አስቀደመ።
በአዲስ አበባ ከተማ በተለይም በአራዳ ክፍለ ከተማ በተለያዩ ጣቢያዎች ኃላፊነቱን በብቃት እንደሚወጣ ባልደረቦቹ እማኞች ናቸው። የፖሊስ መኮንኑ፤ በጃንሜዳ አካባቢ ወንጀል መከላከል ኃላፊም ሆኖ አገልግሏል።
አንድ ሃላፊነት ላይ ያለ ባለሙያ ‘ለውጥ ያመጣል’ በሚል ከባድ ህመሙን ተቋቁሞ ምርጫው ያለምንም የፀጥታ ስጋት በስኬት እንዲጠናቀቅ እስከ ምርጫው ዕለት በስራ ገበታው ላይ ነበር።
ለአገሩ ሰላም ሲሻ የግል ጤናውን ለይደር ያቆየው የፖሊስ መኮንን በምርጫው ዕለት የተሰጠውን ሃላፊነት እየተወጣ እያለ በድንገት ወደቀ።
የግዳጅ ጓዶቹም ተረባርበው ወደ ሆስፒታል ወሰዱት። ሆኖም የረዳት ኢንስፔክተር ፈቃዱ ህይወትን መታደግ አልተቻለም።
ረዳት ኢንስፔክተር ፈቃዱ አገሩ እንድታሸንፍ የማትተካዋን ውድ ሕይወት ሰጠ።
የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ገዛኸኝ ጌታነህ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ረዳት ኢንስፔክተር ፈቃዱ ከራሱ የግል ጤንነት ይልቅ አገር የሰጠችውን ኃላፊነት አስቀድሟል።
“እኔ ሆስፒታል አልተኛም በሚል ህይወቱን አጥቷል፤ የእርሱ አርዓያነት ለሁሉ የሚተርፍ ነው” ይላሉ።
ረዳት ኢንስፔክተር ፈቃዱ ከባለቤቱ ወይዘሮ አባው ሃይሌ አንዲት ሴት ልጅ አፍርቷል።
በሙያው ምስጉንና ታታሪ እንደነበር የሚያነሱት ወይዘሮ አባው፤ ሀኪሞች አልጋ ይዞ ህክምና እንዲከታተል ቢመክሩትም ስራውን አስቀድሞ የህክምና ቀጠሮውን ለድህረ ምርጫ ማራዘሙን ያስታውሳሉ።
የረዳት ኢንስፔክተር ፈቃዱ አሟሟት ለባልደረቦቹ አሳዛኝ እና ልብ ሰባሪ ሆኗል።
የአራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈፃሚ ዶክተር ሃና የሺንጉስ በበኩላቸው “ብዙዎች ሊከፋፍሉና ሊበታትኑ የሚፈልጓትን አገር ሰላሟን ለማስጠበቅ መስዋዕትነት የመክፈልን አርዓያነት ረዳት ኢንስፔክተር ፈቃዱ ትምህርት ሰጥቶ አልፏል” ብለዋል።
ረዳት ኢንስፔክተር ፈቃዱ ከጤንነትቱ በላይ የአገርን ሰላም በማስቀደም ራሱን መስዕዋት ማድረጉን ገልጸው፤ ክፍለ ከተማው ለቤተሰቦቹ የ100 ሺህ ብር ድጋፍ ማድረጉንና በቀጣይም አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ቃል መግባቱን ጠቁመዋል።
ረዳት ኢንስፔክተር ፈቃዱ የስራ ባልደረቦቹና ወዳጅ ዘመዶቹ በተገኙበት የመታሰቢያ መርሀ ግብር ተደርጎል።