የሪፐብሊካን የጥበቃ ሀይል በአራዳ ክፍለ ከተማ ያደሳቸውን የአቅመ ደካሞች መኖሪያ ቤት ለተጠቃሚዎች አስረከበ

ሐምሌ 08 ቀን 2013 (ኢዜአ) የሪፐብሊካን የጥበቃ ሀይል በአራዳ ክፍለ ከተማ ከአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ እንደ አዲስ ያደሳቸውን ስድስት የአቅመ ደካሞች መኖሪያ ቤት ለተጠቃሚዎች ዛሬ አስረክቧል።
ቤቶቹ ከዚህ ቀደም ጣሪያቸው የሚያፈስ፣ ንፋስ የሚያስገቡ የጭቃ ቤቶች ሲሆኑ፤ የሪፐብሊካን የጥበቃ ሀይል አባላት ከደመወዛቸው በማዋጣት ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ቤቶቹን በብሎኬት አስገንብተው ዛሬ አስረክበዋል።
ከቤቱ እድሳት በተጨማሪም የአልጋ፣ ፍራሽ፣ ብርድ ልብስ እና አንሶላ ስጦታ በሪፐብሊካን የጥበቃ ሀይል አባላት የቤት እድሳት ለተደረገላቸው ሰዎች ተሰጥቷል።
ላለፉት 30 ዓመታት ደሳሳ ጎጆ ቀልሰው 7 ቤተሰብ ያፈሩት ወይዘሮ ዘውዲቱ ካሳና አቶ ዘውዱ አለማየሁ ቤታቸው የሚያፈስና ንፋስ የሚያስገባ በመሆኑ ክረምት በመጣ ቁጥር እንቅልፍ አጥተው ያድሩ እንደነበር አስታውሰዋል።
የሪፐብሊኩ የጥበቃ ሀይል ቤቱን እንደ አዲስ ሰርቶ ስላስረከባቸው አሁን ተረጋግተው መተኛት እንደሚችሉ ተናግረዋል።
አቶ ሙባረክ ናስር የተባሉት ሌላኛው ቤታቸው የታደሰላቸው የአካባቢው ነዋሪ ለሰባት ዓመታት የኖሩበት ቤት ከመታደሱ በፊት የሽንት ቤት ፍሳሽ የሚያስገባ፣ ጣሪያው የሚያፈስ በመሆኑ ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደነበሩ ገልፀዋል።
አሁን ላይ የሪፐብሊካን የጥበቃ ሀይል አባላት መዋጮ አድርገው ለችግሩ እፎይታ ስላስገኙለት ምስጋና ችሯል።
የአራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈፃሚ ዶክተር ሀና የሺንጉስ ክፍለከተማው በክረምት ወራት 190 ቤቶችን ለማደስ እንዳቀደ ገልጸዋል።
የሪፐብሊካን የጥበቃ ሀይል የቤት እድሳት ስራውን ግንባር ቀደም በመሆን በጥራትና በፍጥነት ቤቶቹን አድሶ ለነዋሪዎች ማስረከቡን ተናግረዋል።
ክፍለ ከተማው በክረምት ወራት ሊያድስ እቅድ ከያዛቸው 190 ቤቶች በተጨማሪ በጎ ፍቃደኞችን በማሳተፍ አዳዲስ 80 ቤቶችን አካቶ የእድሳት ስራ እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።
የሪፐብሊካን የጥበቃ ሀይል ምክትል አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል አብድሮ ከድር በበኩላቸው ከሠራዊቱ ደመወዝ መዋጮ በማድረግ የአቅመ ደካሞችን ቤቶች እድሳት ማድረጉን ገልፀዋል።
‘ሰራዊቱ የህብረተሰቡን ችግሩንም ደስታውንም መካፈል አለብን’ በሚል ከሚያገኛት ደመወዝ መዋጮ አድርጎ የቤት እድሳት ሲያደርግ የህብረተሰቡን ሰላም ከማስጠበቅ ባሻገር ማህበራዊ ሀላፊነቱን ለመወጣት መሆኑን ተናግረዋል። በቀጣይም በማንኛውም የልማት እንቅስቃሴ ከህብረተሰቡ ጎን ቆሞ የሚጠበቅበትን ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠዋል።