በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምርታማነትን ለማሳደግ ጥቁር አፈር የማንጣፈፍ ቴክኖሎጂ ተግባራዊ እየተደረገ ነው

ጎንደር፣ ሐምሌ 8/2013 (ኢዜአ) በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምርታማነትን ለማሳደግ ከ45 ሺህ ሄከታር በላይ ጥቁር አፈር መሬትን በማንጣፈፍ በሰብል የመሸፈን ሥራ እየተካሄደ መሆኑን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታወቀ፡፡
የማንጣፈፍ ቴክኖሎጂው በዓመት ሁለት ጊዜ በማልማት ምርታማነታቸውን ለማሳደግ የረዳቸው መሆኑን ተጠቃሚ አርሶአደሮች ተናግረዋል፡፡
የግብርና መምሪያው ሃላፊ አቶ ነጋ ይስማው ለኢዜአ እንደገለጹት በዞኑ የሚካሄደው የግብርና ልማት በቴክኖሎጂና አዳዲስ አሰራር እንዲደገፍ አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራ ነው።
በዞኑ ስር የሚገኙ ከ90ሺህ በላይ አርሶአደሮች በተያዘው መኽር ወቅት ጥቁር አፈር የማንጣፈፍ ቴክኖሎጂን በመጠቀም እያመረቱ መሆኑን ገልጸዋል።
ለአርሶ አደሮቹ ቢ.ቢ.ኤም የተሰኘ ማረሻ በማቅረብ የሚተኛን የዝናብ ውሃ በቀላሉ በማንጣፈፍ በዓመት ሁለት ጊዜ እንዲያለሙ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
እንደ ሃላፊው ገለጻ ቴክኖሎጂው አርሶአደሮች በመጀመሪያው ዙር ስንዴ፣ ገብስ፣ በቆሎና ዳጉሳን እንዲሁም በሁለተኛው ዙር ሽንብራ፣ ምስርና አብሽ ለማምረት የሚያግዛቸው ነው፡፡
የጥቁር አፈር የዝናብ ውሃ የሚያቁር በመሆኑ ለሰብል ብቅለትና እድገት አስቸጋሪ መሆኑን ያመለከቱት አቶ ነጋ ቴክኖሎጅውን መጠቀም አማራጭ የሌለው መፍትሄ መሆኑን አስረድተዋል።
“መሬቴ የዝናብ ውሃ ስለሚያቁር ሐምሌና ነሀሴን አሳልፌ መስከረም ላይ ነበር ሽንብራ የምዘራበት” ያሉት ደግሞ በዞኑ የወገራ ወረዳ ነዋሪ አርሶአደር ቢሰጥ መኳንንት ናቸው፡፡
“ቢ.ቢ.ኤም የተባለ ማረሻ መጠቀም ከጀመርኩ ወዲህ በመሬቱ ላይ የሚተኛውን የዝናብ ውሃ በማንጣፈፍ ሐምሌና ነሐሴን ገብስ፤ መስከረም ላይ ደግሞ ሽንብራ ወይም ምስር በመዝራት በዓመት ሁለት ጊዜ እያለማሁ ነው” ብለዋል፡፡
የጣቁሳ ወረዳ ነዋሪ አርሶአደር ማሩ ጀጃው በበኩላቸው በየክረምቱ በዝናብ መብዛት ሳቢያ መሬታቸው ጦም ያድር እንደነበር አስታውሰዋል።
አርሶአደሩ እንዳሉት ባለፉት ጥቂት ዓመታት የጥቁር አፈር ማንጣፈፍ ቴክኖሎጂ በመጠቀም በዓመት ሁለት ጊዜ በማምረት የተሻለ ተጠቃሚ መሆን ችለዋል፡፡
በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከ100 ሺህ ሄክታር በላይ የጥቁር አፈር መሬት እንደሚገኝ ከመምሪያው የተገኘው መረጃ ያመለክታል ፡፡