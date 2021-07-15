በህዝብ ይሁንታ መንግስት የሚመሰርት ፓርቲ የህብረተሰቡን ችግሮች ለመፍታት እንዲሰራ ተጠየቀ

ጊምቢ፣ ሐምሌ 8/ 2013 (ኢዜአ) በምርጫው የህዝብ ይሁንታ አግኝቶ መንግስት የሚመሰርት ፓርቲ የህብረተሰቡን ችግሮች ለመፍታት በትኩረት እንዲሰራ በምዕራብ ወለጋ ዞን የላሎ አሳቢ ወረዳ ነዋሪዎች ጠየቁ።
ነዋሪዎቹ ለኢዜአ እንዳሉት ከዚህ ቀደም በወረዳው ምላሽ ያላገኙ በርካታ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች አሉ።
በተካሄደው ሰላማዊ ምርጫ የህዝብ ይሁንታ በማግኘት መንግስት የሚመሰርተው ፓርቲ ችግራቸውን እንዲፈታላቸው የጠየቁት ነዋሪዎቹ፣ ለተግባራዊነቱ ሃላፊነታቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።
አስተያየታቸውን ከሰጡት መካከል የላሎ አሳቢ ወረዳ ነዋሪ አቶ ተክሉ ሀምቢሳ እንዳሉት በወረዳው በርካታ የመሰረተ ልማት ችግሮች አሉ።
“ከእዚህ ቀደም የተሰራው ሥራ ካለው ችግር አንፃር ከቁጥር የሚገባ ባለመሆኑ የሚመሰረተው መንግስት ችግሮቹን ለመፍታት በትኩረት መስራት ይጠበቅበታል” ብለዋል።
“የህዝብ ይሁንታ አግኝቶ መንግስት የሚሆነው ፓርቲ ለእውነተኛ ለውጥ ሊተጋ ይገባል” ያሉት ደግሞ ሌላው የወረዳው ነዋሪ አቶ ፍቃዱ ገለታ ናቸው።
እንደ እሳቸው ገለጻ በአሁኑ ወቅት ህዝቡን እያማረሩ ያሉት የኑሮ ወድነትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ጊዜ የሚሰጣቸው አይደሉም።
“መንግስት ችግሮቹን ቅድሚያ ሰጥቶ እንዲፈታልን እንፈልጋለን” ያሉት ነዋሪው፣ የሚመለከታቸው አካላት ተገቢውን ትብብር ሊያደርጉ እንደሚገባ አመልክተዋል።
አቶ ጫሊ አያሌው የተባሉ አስተያየት ሰጪም “ዘንድሮ በተካሄደው ሀገራዊ ምርጫ መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ድምጽ ያገኘው ፓርቲ የህዝብን ጥያቄ ደረጃ በደረጃ መመለስ አለበት” ብለዋል።
የላሎ አሳቢ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ገመቺስ ደበላ በበኩላቸው ህዝቡ ችግሮቼን ይፈታልኛል ብሎ ይሁንታ ለሰጠው ህዝብ ተግተው ለመስራት ከምንጊዜውም በላይ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
የህዝብ ይሁኝታ አግኝቶ በቀጣይ አዲስ ዓመት መንግስት ከሚመሰርተው ፓርቲ ጋር ህዝቡ በትብብር መስራት እንዳለበት ዋና አስተዳዳሪው አመልክተዋል።